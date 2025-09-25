Detenido por asesinar a golpes a un anciano que acababa de conocer en la estación de tren de Albacete

La Policía Nacional de Albacete ha detenido a un hombre de mediana edad como presunto autor de la muerte de un anciano a golpes en su domicilio del centro de la ciudad. Al parecer, el presunto asesino se ganó la confianza de la víctima, al que había conocido en la estación de tren de la ciudad y una vez en su casa terminó con su vida.

Según han explicado fuentes policiales, la investigación arrancó el 19 de septiembre, cuando amigos y familiares del hombre asesinado denunciaron que llevaban varios días sin tener noticias de él. A partir de ahí, los agentes decidieron entrar en su domicilio, donde comprobaron que allí se encontraba su cuerpo sin vida y con signos de muerte violenta.

Tras las primeras pesquisas, los investigadores consiguieron identificar al presunto autor de los hechos, que fue detenido en la mañana del pasado martes, 23 de septiembre, en una calle del centro de Albacete. Se trata de un varón de mediana edad que no residía en la ciudad y que habría llegado en la mañana del día 17.

Según los datos que maneja la Policía, víctima y presunto asesino no se conocían, si bien coincidieron fortuitamente en las inmediaciones de la estación de tren. Allí, se ganó su confianza para ir a su casa.

Una vez en el domicilio de la víctima, se inició una discusión entre ambos y el ahora detenido asestó varios golpes al anciano, acabó con su vida y abandonó el lugar de los hechos.

El detenido fue puesto a disposición del juzgado de instrucción de Albacete que ha decretado su ingreso en prisión.

En esta operación han tomado parte unidades de la Comisaría General de Policía Científica, de la Brigada Provincial de Albacete de Policía Científica y del Grupo II de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Albacete.