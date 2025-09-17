Cortada una carretera de Toledo por el choque entre un turismo y un camión: el accidente deja un herido grave

Un accidente de tráfico registrado a primera hora de este miércoles ha obligado a cortar el tramo entre los kómetros 0 y 6 de la carretera CM-4041 a su paso por el término municipal de Portillo de Toledo (Toledo).

El siniestro, ocurrido a las 5:02 horas a la altura del kilómetro 4, se ha saldado con un hombre de 53 años herido grave, según han informado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El afectado, conductor del turismo, tuvo que ser rescatado del interior del vehículo por los Bomberos de Santa Olalla debido a la gravedad de los daños sufridos en el impacto. Posteriormente fue trasladado en una UVI móvil al Hospital Universitario de Toledo. Por su parte, el conductor del camión ha resultado ileso.

En el dispositivo de emergencias también han intervenido efectivos de la Guardia Civil, un médico de urgencias, una ambulancia de soporte y personal de mantenimiento de carreteras, que trabajan en la retirada de los restos de los vehículos implicados para restablecer la circulación en la vía.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.