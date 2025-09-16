Muere un trabajador de 39 años en Manzanares por un golpe en la cabeza con el gancho de una grúa

Un trabajador de 39 años ha muerto al ser golpeado en la cabeza por el gancho de una grúa en una empresa de aluminios de Manzanares (Ciudad Real). La muerte ha sido instantánea, por lo que los servicios sanitarios no han podido hacer nada por su vida.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha producido a las 16.33 horas desde una empresa de aluminios de la calle D del polígono industrial del municipio.

Hasta el lugar se han trasladado efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de Manzanares, además de una UVI.

Otro accidente laboral

Por otro lado, un trabajador de 24 años ha resultado herido tras caerle encima un mallazo de hierro. El varón ha tenido que ser trasladado en una UVI al Hospital de Guadalajara.

Ha ocurrido a las 16.07 horas de la tarde en una empresa de hierros de la calle Francisco de Medina y Mendoza de la localidad.

Hasta el lugar también han acudido agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.