Herido un joven de 25 años tras ser agredido con un arma blanca en un brazo y una pierna en Talavera de la Reina

La víctima ha sido trasladada hasta el hospital de la ciudad toledana.

Un joven de 25 años ha resultado herido tras ser agredido con un arma blanca en un brazo y una pierna en Talavera de la Reina (Toledo). El varón ha tenido que ser trasladado hasta el hospital de la ciudad.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 20.08 horas de la tarde en un portal de la Avenida Pío XII.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Nacional que se han encargado de trasladar al herido al centro hospitalario.

Por el momento, se desconocen las causas y las circunstancias en las que se han producido los hechos.