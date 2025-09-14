El incendio de Polán (Toledo) se estabiliza y desciende a Nivel 0 tras una noche de intenso trabajo

Vista del incendio de Polán desde la ciudad de Toledo

El incendio forestal declarado el sábado en el término municipal de Polán (Toledo) ha sido estabilizado y desciende a Situación Operativa Nivel 0, tras una noche de trabajo intenso por parte de los equipos de extinción.

El fuego, detectado alrededor de las 18:43 horas en la Finca Portusa, afectó inicialmente a matorral y pastizal, generando una columna de humo visible desde la capital regional.

Durante la noche, los equipos han trabajado para controlar el avance de las llamas, realizar cortafuegos y vigilar posibles rebrotes.

La coordinación entre efectivos de tierra y la vigilancia aérea ha permitido que, al amanecer del domingo, el incendio estuviera estabilizado aunque todavía no se considera controlado, además los trabajos de refresco continuarán durante la jornada para evitar cualquier reactivación.

Situación actual

Actualmente en la zona se mantienen desplegados 6 medios terrestres y 26 efectivos entre Bomberos Forestales y Agentes Medioambientales, según datos facilitados por INFOCAM.

El Índice de Propagación Potencial (IPP) de incendios forestales para el 14 de septiembre en Castilla-La Mancha refleja un panorama de riesgo variado, situándose las áreas de Ciudad Real, puntos de Toledo, Cuenca y Albacete en peligro alto. En nivel moderado gran parte de la región y de forma baja en zonas del norte de Guadalajara y puntos de Albacete y Toledo.

El Gobierno regional recuerda que "en el monte no pasa nada hasta que pasa" y solicita máxima precaución en actividades que puedan generar fuego, como el uso de maquinaria agrícola, quemas controladas o fogatas.