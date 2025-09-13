Cae la noche sin que el incendio de Polán pueda ser controlado y el humo se hace notar en Toledo capital
Las llamas se encuentran próximas al Ecoparque y los bomberos protegen las instalaciones, que por el momento están aseguradas.
El incendio forestal declarado este sábado por la tarde en el término municipal de Polán (Toledo), a menos de 10 kilómetros al este de la capital, ha obligado a decretar el nivel 1 de emergencia debido a la posible afección a bienes de naturaleza no forestal.
El fuego se ha iniciado a las 18:43 horas en la finca Portusa, en una zona de pastizal, y ha generado una gran columna de humo visible desde distintos puntos de Toledo capital. El olor a humo se ha dejado sentir durante toda la tarde y la noche en la ciudad, repleta de toledanos y visitantes que disfrutan de la Noche del Patrimonio.
El incendio, que continúa activo, ha movilizado ya a un importante dispositivo de emergencias. En total, han intervenido 26 medios -seis de ellos aéreos- y 97 personas.
El incendio en #Polán, desde #Toledo. @Enclmdiario @eldigitalCLM @ABC_Toledo @CMM_es @toledometeo_ pic.twitter.com/JlM5jHVah3— Leyendas de Toledo (@leytol) September 13, 2025
Al caer la noche, los medios aéreos se han retirado sin que las llamas hayan podido ser controladas, y se prevé su regreso este domingo a primera hora. A medianoche, trabajan en la zona 17 medios terrestres y 82 personas.
Las llamas se han declarado muy próximas al Ecoparque de Toledo, la planta de tratamiento de residuos gestionada por la Diputación Provincial, que procesa las 250.000 toneladas anuales de basura generadas por los habitantes de la provincia.
Hasta allí se han desplazado de forma preventiva dotaciones de bomberos tanto del Consorcio Provincial (CPEIS Toledo) como del Ayuntamiento de la capital. No obstante, fuentes de la Diputación han asegurado a EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM que "el fuego no ha afectado en ningún momento a las instalaciones".
El incendio también se encuentra relativamente cerca del parque temático Puy du Fou España, desde donde han podido verse las llamas. Aun así, los visitantes no han corrido peligro y todos los espectáculos de la jornada, incluido el nocturno "El Sueño de Toledo", se han desarrollado con normalidad.
Una dotación de bomberos se ha desplazado hasta el recinto como medida de precaución.
Las Ventas con Peña Aguilera
Mientras tanto, otro incendio declarado esta misma tarde en Las Ventas con Peña Aguilera ha quedado ya extinguido. El fuego, detectado a las 18:02 horas, quedó controlado a las 19:45 y se dio por extinguido a las 23:14. En las tareas de extinción han participado ocho medios y 35 personas, entre ellos uno aéreo.
La situación generó gran alarma en esta localidad de los Montes de Toledo, hasta el punto de que el propio Ayuntamiento lanzó un aviso urgente en sus redes sociales: "Fuego que se está extendiendo por el cerro. Necesitamos ayuda urgente para evitar que se meta en las casas. ¡Vamos, vecinos!".
Finalmente, la rápida actuación de los equipos de extinción y de los propios vecinos logró evitar daños en las viviendas.