Incautan 260 kilos de cocaína de Colombia en un pueblo de Cuenca: venía oculta en bidones de fruta

La Policía Judicial de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han intervenido 262 kilos de cocaína ocultos en más de 100 bidones de pulpa de fruta congelada en la localidad de Villalpardo (Cuenca) y ha sido detenido el administrador de la empresa importadora.

Estos dos contenedores de mercancía procedentes de Buenaventura (Colombia) llegaron a España por el puerto de Valencia.

Desde el pasado mes de enero, los agentes mantenían sospechas de que este cargamento ocultara un fin ilícito. La primera intención era vigilar la entrega de dichos bidones de fruta; sin embargo, tras realizar los controles habituales se detectó un plaguicida, motivo por el que el importador solicitó la destrucción de este producto destinado a fabricar alimentos.

Después de seguir el traslado de los contenedores hasta la localidad conquense, los investigadores realizaron el pasado 13 de agosto una inspección exhaustiva de los recipientes antes de su destrucción.

Tras perforar la base de los bidones con taladradoras y radiales, descubrieron hasta 105 placas de silicona impregnadas de una sustancia blanquecina que efectivamente dio positivo en cocaína. Estaban envueltas en un plástico blanco que imitaba el tono interior de los bidones.

Tras la puesta a disposición judicial del detenido, el Juzgado decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el investigado.