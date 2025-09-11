Un hombre de Illescas (Toledo) termina en el hospital al quedarse dormido en el sofá con un cigarrillo encendido

Un hombre de 57 años ha tenido que ser trasladado al Hospital Universitario de Toledo (HUT) después de que un cigarrillo mal apagado provocara un incendio en su vivienda de Illescas.

Este suceso ha tenido lugar en la madrugada de este jueves, sobre las 2:50 horas, en una buhardilla situada en la calle Muñoz Molina del municipio sagreño, según ha informado el 112 de Castilla-La Mancha.

Al parecer, el único morador se había quedado dormido con el pitillo encendido, que en primera instancia prendió el sofá y provocó un incendio que se propagó por el resto de las estancias.

Hasta el lugar se dirigió una dotación de bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Toledo (CPEIS) adscritos al parque de la localidad que en apenas veinte minutos ya había extinguido las llamas.

Por su parte, los servicios médicos tuvieron que trasladar al único afectado en una UVI móvil al Hospital Universitario de Toledo (HUT) por inhalación de humo.

Además de bomberos y sanitarios, en el dispositivo también participaron agentes de Policía Local y Guardia Civil.