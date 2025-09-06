Cinco heridos, entre ellos una menor, tras la salida de un turismo de una carretera de Toledo

Cinco personas, entre ellas una menor de edad, han resultado heridas tras la salida de la vía de un turismo en Villatobas (Toledo). Se trata de un hombre y una mujer de 60 años, dos mujeres de 29 y 25 y una niña de 8.

Todos ellos han sido trasladados en ambulancia hasta el Hospital Universitario de Toledo, con un cuadro de heridas leve.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 5.59 horas de la mañana en el kilómetro 14,6 de la AP-36.

Tras el accidente, tres de las personas heridas han resultado atrapadas y han tenido que ser desencarceladas por los bomberos, mientras que las dos restantes han podido salir por su propio pie con ayuda de agentes de la Guardia Civil.

Hasta el lugar de los hechos también han acudido una UVI, un equipo médico de Urgencias, bomberos de Villacañas y Villarrubia de Santiago, efectivos de la Guardia Civil y personal de Mantenimiento de Carreteras.