Una mujer sufre la amputación de tres dedos de una mano mientras trabajaba en el matadero de Valdepeñas

Una trabajadora de 42 años del matadero de Valdepeñas ha sufrido un accidente laboral en el que se ha amputado tres dedos de una mano.

Tras llegar al hospital del municipio ciudadrealeño por sus propios medios, ha sido trasladada en UVI hasta el Hospital de San Antonio Benagéber de la Comunidad Valenciana.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 14 horas de este viernes en el matadero del kilómetro 200 de la A-4, cuando una máquina ha seccionado los dedos de la mujer.