Buscan a Yashira, una joven de Ciudad Real desaparecida en el Aeropuerto de Barajas de Madrid

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha difundido una alerta para localizar a Yashira, una joven de 23 años de Argamasilla de Alba (Ciudad Real) que desapareció el pasado miércoles 27 de agosto en el Aeropuerto de Barajas de Madrid.

Según la información facilitada, la joven es delgada y mide 1,55 metros. Además, tiene el pelo castaño largo y ondulado y los ojos marrones.

La alerta incluye su fotografía y pide ayuda ciudadana para encontrar a la joven.

Tal y como ha informado TomellosoHoy, Yashira se puso en contacto con sus padres desde el móvil de otra persona para informar que iba a coger un vuelo a Canarias. Sin embargo, el vuelo fue cancelado y nada se sabe de ella desde entonces.

Otra desaparición

Como informó EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, el pasado domingo también desapareció en Tomelloso Adrián, un joven de 18 años natural de Argamasilla de Alba. El chico mide 1,80 metros de estatura y pesa alrededor de 60 kilos.

Sus amigos habrían declarado que el joven se marchó con otra persona. Su intención sería la de coger un tren con destino a Valencia o Alicante que, posteriormente, los llevara al extranjero.