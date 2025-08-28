Muere un joven de 25 años y otro resulta herido en un grave accidente de tráfico en Sonseca (Toledo)

Un joven de 25 años ha fallecido y otro de 31 ha resultado herido cuando el vehículo en el que viajaban volcaba en un camino de Sonseca (Toledo) y daba varias vueltas de campana.

El suceso tenía lugar a las 23:18 horas de este jueves en el camino que sale de la calle Ciruelos, según han informado fuentes de 112 de Castilla-La Mancha.

Hasta el lugar se desplazó un equipo médico de urgencias que cuando llegó no pudo salvar la vida del fallecido. Sí practicaron los primeros auxilios del otro afectado, que fue evacuado al Hospital Universitario de Toledo en una ambulancia de soporte vital básico.

En el operativo también participaron una UVI móvil que finalmente no tuvo que intervenir por el fallecimiento del joven y agentes de la Guardia Civil.