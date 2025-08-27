Encuentran a Arturo, el menor que ha estado más de 24 horas desaparecido en Toledo
Al joven se le perdió la pista el pasado lunes en el barrio de Santa Bárbara de la ciudad.
Más información: Piden ayuda para encontrar a Adrián, un joven de Ciudad Real desaparecido desde el pasado domingo
Arturo, el menor de 16 años desaparecido en el barrio de Santa Bárbara de Toledo el pasado lunes, ha sido localizado este miércoles en la ciudad.
Como han confirmado a EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, el joven está siendo evaluado por los servicios sanitarios, aunque su estado no reviste gravedad.
El suceso había generado una gran alarma en la capital castellanomanchega y los vecinos se han volcado con la causa, difundiendo su foto y sus características físicas a través de las redes sociales para buscar colaboración ciudadana.