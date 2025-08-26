Un muerto y dos heridos en un grave accidente de tráfico en la autovía AP-36 en la provincia de Cuenca

Una persona ha muerto y dos más han resultado heridas al salirse de la vía el vehículo en el que viajaban por la autovía AP-36, dentro del término municipal de Casas de Haro (Cuenca).

El accidente ha tenido lugar 12:49 horas a la altura del kilómetro 136 en sentido Madrid, según han informado desde el 112.

A falta de conocer la filiación de los afectados, estas mismas fuentes han confirmado que los tres afectados viajaban en el mismo automóvil, que por causas que se desconocen se ha salido de la vía.

Hasta el lugar han acudido bomberos del parque de La Roda que han tenido que desencarcelar al fallecido. Además, el Sescam ha movilizado un equipo médico de urgencias, dos helicópteros medicalizados y dos ambulancias de soporte vital básico (SVB).

En el lugar también se encuentran agentes de la Guardia Civil y personal de mantenimiento de carreteras.