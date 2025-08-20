Fallece el hombre de 37 años herido en una pelea multitudinaria durante las fiestas de un pueblo de Cuenca

El hombre de 37 años que el pasado 14 de agosto resultó herido en una pelea multitudinaria que se desencadenó durante la celebración de las fiestas de San Roque en Reíllo (Cuenca) ha fallecido, según ha confirmado Europa Press.

Como ya avanzó EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM, la Guardia Civil detuvo pocas horas después del incidente a un hombre de 48 años por su presunta implicación con esta reyerta en la que participaron una treintena de personas.

Los hechos ocurrieron a las 3:44 horas de la madrugada en las inmediaciones del campo de fútbol de la localidad conquense, que ese día celebraba sus fiestas patronales.

En el momento en el que llegó la Guardia Civil, la pelea se disolvió y se llevó a cabo un control de personas heridas. La única persona que requirió evacuación en ambulancia al Hospital Virgen de la Luz de Cuenca con varias contusiones fue este hombre que finalmente ha fallecido.