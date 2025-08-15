Pelea multitudinaria con armas blancas en Villaminaya (Toledo): hay tres heridos leves

Una pelea multitudinaria se ha desatado este viernes en torno a las siete de la mañana en la localidad toledana de Villaminaya.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos se han desarrollado en la plaza del pueblo y se han saldado con tres personas heridas leves.

Dos de los afectados son varones jóvenes de 26 y 28 años que presentan heridas por arma blanca. Otra mujer de 21 años ha sido atendida por un ataque de ansiedad.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil, un médico de urgencias y una ambulancia.

Los sanitarios han atendido in situ a los heridos, que no han precisado traslado al hospital.