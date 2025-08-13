Un paciente amenaza con "violar" a una médica de Ciudad Real tras no quedar conforme con el diagnóstico

Una médica del centro de salud de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) ha denunciado ante la Guardia Civil que, durante la madrugada del pasado domingo, dos pacientes la insultaron, la amenazaron con violarla e incluso intentaron agredirla físicamente. Los hechos ocurrieron entre la 1:40 y las 2:00 horas, cuando un hombre y una mujer acudieron para ser atendidos.

Según ha informado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), al no estar conforme con el diagnóstico emitido por la facultativa, el varón comenzó a gritarle e insultarla con expresiones como "perra" o "eres una puta negra", mientras le advertía que "la iban a violar".

En ese momento, la acompañante trató de agredirla físicamente, aunque un enfermero consiguió sujetar a la paciente violenta y evitar el ataque.

"Estas atrocidades no se pueden soportar ni consentir. La Administración tiene que actuar con contundencia y no puede castigar al profesional trasladándolo a otro centro sanitario, sino que tiene que castigar con dureza al agresor", ha señalado la presidenta de CSIF Sanidad Castilla-La Mancha, Ana Isabel Fernández.

El sindicato ha condenado este nuevo episodio violento contra los sanitarios de Castilla-La Mancha y ha vuelto a reclamar "medidas contundentes" para protegerlos, como la implantación de vigilantes de seguridad, cámaras y botones de pánico en todos los centros de la región.

Con esta agresión ya son cuatro los episodios violentos registrados en la provincia de Ciudad Real en la última semana, en un contexto de preocupante escalada de ataques físicos y verbales contra el personal sanitario en Castilla-La Mancha.

El Consejo Autonómico de Colegios de Médicos, mediante un comunicado, ha calificado esta situación como "absolutamente intolerable" y ha recordado que "cada agresión a un médico es un ataque a todo el sistema sanitario y a la sociedad en su conjunto".

El organismo ha convocado para este jueves una concentración en Ciudad Real bajo el lema No me agredas, déjame curarte.

Según datos de CSIF, en 2024 se registraron 384 agresiones a sanitarios en Castilla-La Mancha, aunque la cifra real es mayor por los ataques que no se denuncian.