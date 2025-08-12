Una llamada de socorro permite liberar a tres mujeres retenidas en un piso de Yuncos (Toledo)

La Guardia Civil ha liberado a tres mujeres que permanecían encerradas en una vivienda en Yuncos (Toledo) y ha detenido como presunto autor de un delito de explotación sexual y trata de seres humanos a un hombre de 47 años que estaba intentando acceder a dicho domicilio de forma violenta.

Tras la llamada de una de las víctimas, una patrulla acudió al inmueble y el varón ya no se encontraba en el lugar. Los agentes consiguieron rescatar a las tres mujeres que alegaron estar siendo explotadas sexualmente en dicho piso.

Una de las afectadas había mantenido una relación sentimental con el hombre detenido al que denunció el pasado 6 de junio por violencia de género, ya que sufría agresiones físicas y sexuales.

Vídeo Operación Yuncos Guardia Civil.

Según relata el grupo de delitos contra las Personas de la UOPJ de Toledo, el detenido se aprovechaba de la situación irregular de estas chicas para obligarlas a ejercer la prostitución en viviendas particulares prometiéndoles una falsa regularización.

Las víctimas eran captadas en la zona donde se encontraba la vivienda o a través de anuncios de páginas web.

El pasado viernes, agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, en colaboración con el Equipo de Policía Judicial de Illescas y Seguridad Ciudadana de la misma localidad, procedieron a detener a este varón que tras ser puesto a disposición judicial, se ha acordado su ingreso en prisión y se enfrenta a los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, violencia de género, lesiones, coacciones y amenazas.