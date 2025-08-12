Una llamada de socorro permite liberar a tres mujeres retenidas en un piso de Yuncos (Toledo)
Un hombre de 47 años ha sido detenido como presunto autor de un delito de explotación sexual y trata de seres humanos.
La Guardia Civil ha liberado a tres mujeres que permanecían encerradas en una vivienda en Yuncos (Toledo) y ha detenido como presunto autor de un delito de explotación sexual y trata de seres humanos a un hombre de 47 años que estaba intentando acceder a dicho domicilio de forma violenta.
Tras la llamada de una de las víctimas, una patrulla acudió al inmueble y el varón ya no se encontraba en el lugar. Los agentes consiguieron rescatar a las tres mujeres que alegaron estar siendo explotadas sexualmente en dicho piso.
Una de las afectadas había mantenido una relación sentimental con el hombre detenido al que denunció el pasado 6 de junio por violencia de género, ya que sufría agresiones físicas y sexuales.
Según relata el grupo de delitos contra las Personas de la UOPJ de Toledo, el detenido se aprovechaba de la situación irregular de estas chicas para obligarlas a ejercer la prostitución en viviendas particulares prometiéndoles una falsa regularización.
Las víctimas eran captadas en la zona donde se encontraba la vivienda o a través de anuncios de páginas web.
El pasado viernes, agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, en colaboración con el Equipo de Policía Judicial de Illescas y Seguridad Ciudadana de la misma localidad, procedieron a detener a este varón que tras ser puesto a disposición judicial, se ha acordado su ingreso en prisión y se enfrenta a los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, violencia de género, lesiones, coacciones y amenazas.