El incendio de Navalmoralejo, "perimetrado al 90 %": ha quemado más de 3.000 hectáreas entre Toledo y Cáceres

El viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Almodóvar, ha informado que el incendio forestal de Nivel 2 originado en Navalmoralejo (Toledo) "está perimetrado al 90 por ciento, dado que las condiciones no acompañan".

Así lo ha puesto de manifiesto desde el puesto de mando avanzado situado en la localidad toledana. "En estos momentos la actividad de incendio es muy poca, pero hay algunos puntos calientes", ha apuntado Almodóvar.

Un total de 11 medios aéreos, 25 terrestres y 172 personas se encuentran trabajando en la extinción de las llamas que ya han arrasado más de 3.250 hectáreas, de las cuales el 25% corresponden a Castilla-La Mancha y el 75% restante a Extremadura.

Continúan los trabajos de extinción de #IFNavalmoralejo en #Toledo con ataque directo de maquinaria pesada, tareas de anclaje de #BBFF y control de puntos calientes con medios aéreos.



Contra los #IIFF #ActuaresProteger

ℹhttps://t.co/nFR0zRe24E pic.twitter.com/pUqYKKEmV7 — INFOCAM (@Plan_INFOCAM) August 12, 2025

Los cerca de 100 vecinos de Navalmoralejo permanecen evacuados en otros municipios de la zona a la espera de recibir más noticias. En cuanto al confinamiento en los pueblos aledaños de La Estrella (Toledo) y Villar del Pedroso (Cáceres), Almodóvar ha informado que "se mantendrá" y que "lo iremos levantando en cuanto las condiciones de seguridad así nos lo indiquen", ha precisado.

En relación a las causas del incendio, el viceconsejero de Medio Ambiente ha reseñado que "por el momento se desconocen, somos prudentes y vamos a esperar a los trabajos de investigación", ha argumentado.

➡️ ACTUALIZACIÓN

▶️ #IFNavalmoralejo en #Toledo / #Cáceres, continúan las labores de extinción. #INFOCAM de @gobbjcm



🚨Nivel: 2

🗺️3.000 ha afectadas. Perimetrado al 90%

📍Confinamiento preventivo de La Estrella y Villar del Pedroso.

🚁11 medios aéreos

🚚25 medios terrestres… pic.twitter.com/99MqCxoJsc — INFOCAM (@Plan_INFOCAM) August 12, 2025

El viceconsejero de Medio Ambiente ha hecho un llamamiento a la prudencia. "Debemos mantenernos tranquilos pero en alerta", ha resaltado.

El Plan Especial de Emergencia por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (INFOCAM) ha constituido un mando unificado de extinción junto al Plan de Lucha contra Incendios Forestales extremeño (INFOEX). Asimismo, se ha desplegado el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) unificado de Castilla- La Mancha y Extremadura.

Tres carreteras cortadas

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado que se ha producido un corte total en la carretera TO-1197, desde el kilómetro cero al kilómetro 2,5.

Asimismo, la EX-387 también está cortada desde el km 22,91 al 37,1, entre los municipios cacereños de Valdelacasa del Tajo y Villar del Pedroso. También se ha visto afectada la CM-4100 a la altura de Azután (Toledo).

Fase de preemergencia

El Ministerio del Interior del Gobierno de España ha declarado a las 02:00 horas de la madrugada de este martes la fase de preemergencia, en situación operativa 1, del Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM) ante los incendios forestales activos en Madrid, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y Extremadura que han provocado el desalojo de miles de personas y causado la muerte de un hombre por quemaduras en Tres Cantos (Madrid).

Además, se ha convocado una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) para evaluar la situación y coordinar acciones.

Incendio de Nivel 2

El Nivel 2 de emergencia se declara cuando existe una situación provocada por uno o varios incendios que en su evolución previsible pueden afectar gravemente a la población y a bienes de naturaleza no forestal. En concreto, existe riesgo para las infraestructuras del municipio y por la afección a la población debido al humo. Por ello, se ha exigido la adopción inmediata de medidas de protección y socorro.

Por su parte, desde el Plan Infocam han aconsejado a la población evitar salidas al exterior, el cierre de puertas y ventanas, tapar las rendijas con paños húmedos, desconectar los aparatos de climatización si notan olor a humo, evitar acercarse al incendio y facilitar las labores de extinción. También que se mantengan informados por medios oficiales y se pongan en contacto con el 112 si surge alguna emergencia.