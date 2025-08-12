"El fuego ha rodeado al pueblo, está siendo difícil", alerta el alcalde de Navalmoralejo sobre el incendio

Montaje del alcalde de Navalmoralejo (Toeldo), Juan Carlos Cabello, con una imagen del incendio que afecta a su municipio.

"El fuego ha rodeado al pueblo, está siendo difícil", ha declarado este martes en televisión Juan Carlos Cabello, alcalde de la localidad toledana de Navalmoralejo que desde este lunes está siendo afectada por un incendio forestal de Nivel 2 que ya ha calcinado más de 2.800 hectáreas.

Los casi 100 vecinos del pueblo tuvieron que ser evacuados y trasladados a Villar del Pedroso (Cáceres) sobre las 18:30 horas de la tarde de ayer. "Horas más tarde, han sido desalojados a otros pueblos de la zona" debido a la cercanía de las llamas, ha señalado Cabello.

Durante la noche se han producido fuertes rachas de viento que han dificultado el operativo y que han extendido el incendio a parte de Extremadura. Al respecto, el regidor de Navalmoralejo ha apuntado que "el viento normalmente en esta zona nunca sopla hacia el oeste y esta vez sí lo está haciendo".

Incendio forestal en Navalmoralejo (Toledo). Foto: Plan Infocam.

Cabello ha destacado que por el momento permanecen "dos focos activos que todavía están sin controlar". Algunos navalmoralejanos han expresado su indignación y preocupación en declaraciones en el canal 24 horas: "El campo está perdido, hace años que no veo nada igual en la zona", lamentan.

Última hora del incendio

Un total de 27 medios terrestres, 20 aéreos y 116 personas se encuentran trabajando desde primera hora de la mañana de este martes en la extinción del incendio que sigue en Nivel 2.

El Plan Especial de Emergencia por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (INFOCAM) ha constituido un mando unificado de extinción junto al Plan de Lucha contra Incendios Forestales extremeño (INFOEX), según ha informado José Almodóvar, viceconsejero de Medio Ambiente.

Asimismo, se ha desplegado el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) unificado de Castilla- La Mancha y Extremadura con un puesto de mando único en Navalmoralejo. A las 12.00 horas de este martes, Almodóvar asistirá a este puesto de mando para realizar el seguimiento del foco.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ya está trabajando en la extinción del fuego tras la petición de la Junta, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

La cercanía de las llamas ha obligado a adoptar medidas preventivas de alejamiento en Navalmoralejo (Toledo) y al confinamiento en los pueblos aledaños de La Estrella (Toledo) y Villar del Pedroso (Cáceres).

Según el Sistema de Información de Incendios Forestales del Plan Infocam, fue detectado a las 16:34 horas de la tarde del pasado lunes por un particular que alertó a los servicios de emergencias.

Tres carreteras cortadas

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado que se ha producido un corte total en la carretera TO-1197, desde el kilómetro cero al kilómetro 2,5. Asimismo, la EX-387 también está cortada desde el km 22,91 al 37,1, entre los municipios cacereños de Valdelacasa del Tajo y Villar del Pedroso. También se han visto afectadas la CC-432, desde la localidad de Villar del Pedroso hasta la carretera EX-387.

Fase de preemergencia

El Ministerio del Interior del Gobierno de España ha declarado a las 02:00 horas de la madrugada de este martes la fase de preemergencia, en situación operativa 1, del Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM) ante los incendios forestales activos en Madrid, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y Extremadura que han provocado el desalojo de miles de personas y causado la muerte de un hombre por quemaduras en Tres Cantos (Madrid).

Además, se ha convocado una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) para evaluar la situación y coordinar acciones.

Nivel 2

El Nivel 2 de emergencia se declara cuando existe una situación provocada por uno o varios incendios que en su evolución previsible pueden afectar gravemente a la población y a bienes de naturaleza no forestal. En concreto, existe riesgo para las infraestructuras del municipio y por la afección a la población debido al humo. Por ello, se ha exigido la adopción inmediata de medidas de protección y socorro.

Por su parte, desde el Plan Infocam han aconsejado a la población evitar salidas al exterior, el cierre de puertas y ventanas, tapar las rendijas con paños húmedos, desconectar los aparatos de climatización si notan olor a humo, evitar acercarse al incendio y facilitar las labores de extinción. También que se mantengan informados por medios oficiales y se pongan en contacto con el 112 si surge alguna emergencia.