Un incendio arrasa la fachada del restaurante 'El Bodegón' de Daimiel (Ciudad Real): no hay heridos

Incendio en el restaurante 'El Bodegón' de Daimiel (Ciudad Real).

Durante la medianoche del pasado sábado, el restaurante 'El Bodegón' situado en la calle Luchana de Daimiel (Ciudad Real) comenzó a arder, dejando unas imágenes insólitas.

Las llamas cubrieron casi la totalidad de la fachada principal, que está fabricada en su mayoría de madera, lo que propició la rápida propagación del incendio.

Afortunadamente, no ha habido que lamentar heridos gracias a los bomberos, que se movilizaron rápidamente y consiguieron extinguir el foco antes de que afectase al resto del edificio.

Por el momento, se desconocen las causas que originaron el fuego. Hasta el lugar también se desplazaron agentes de la Policía Local de Daimiel.