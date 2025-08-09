Un trabajador herido en Torrejón del Rey al caer desde una escalera a seis metros

Un trabajador de 44 años ha resultado herido tras caer desde una escalera a seis metros de altura en Torrejón del Rey (Guadalajara). El hombre ha sido trasladado por una UVI hasta el Hospital Universitario de la capital de provincia.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, ha ocurrido a las 13.24 horas de este sábado en la calle Armuña de la pedanía de Parque de las Castillas, perteneciente al municipio alcarreño.

Hasta el lugar de los hechos también han acudido una ambulancia y agentes de la Guardia Civil.