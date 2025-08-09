Un toro siembra el caos en Alcalá del Júcar tras escaparse de un recinto vallado durante un encierro: hay tres heridos

Dos hombres de 50 y 66 años y una mujer de 36 han resultado heridos este viernes en Alcalá del Júcar (Albacete) tras ser atacados por un novillo escapado de un recinto vallado durante un encierro.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, se desconoce por el momento el estado de las personas. No obstante, las heridas no han sido por asta de toro.

Las tres víctimas han tenido que ser trasladadas en ambulancia hasta el Hospital General Universitario de Albacete.

Como se puede observar en el vídeo, el toro ha roto la valla, cargando contra la multitud de personas que había viendo el encierro. Afortunadamente, no ha habido que lamentar más heridos ya que la gente ha actuado con rapidez, poniéndose a salvo, incluso encima de los vehículos aparcados.