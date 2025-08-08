Detenidos tres jóvenes ladrones que tenían en jaque a un pueblo de Albacete: robaron en 10 locales y una casa habitada

La Guardia Civil ha detenido a tres vecinos de Caudete (Albacete), de 22, 25 y 29 años de edad, como presuntos autores de diez robos con fuerza en varios establecimientos públicos del municipio y uno de robo en una vivienda mientras estaba habitada.

Los tres jóvenes cuentan con numerosos antecedentes policiales por hechos delictivos contra el patrimonio de similares características.

La investigación arrancó tras conocerse varios hechos delictivos cometidos durante los últimos meses en la localidad. La Guardia Civil detectó que en los robos se seguía el mismo patrón, destacando la selección de objetivos vulnerables en horario nocturno y el uso de prendas de vestir específicas para dificultar su identificación.

En los robos, los autores forzaban las puertas de acceso a los establecimientos dirigiéndose directamente a las máquinas recreativas o expendedoras de bebidas para sustraer el dinero de la recaudación.

En el caso de la vivienda, forzaron la puerta y amenazaron a una señora mayor que en ese momento dormía, llevándose varias joyas.

12 delitos

Tras la detención de los tres ladrones, la Benemérita ha podido esclarecer un total de 12 hechos delictivos, entre ellos diez de robos con fuerza, otro robo con violencia en vivienda y otro de pertenencia a organización criminal.

Las diligencias instruidas por el Equipo de Investigación de Guardia Civil de Caudete, junto con los tres detenidos, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Almansa.

No obstante, los detenidos han quedado en libertad, aunque se les han impuesto medidas cautelares, enfrentándose a posibles penas acumulativas que podrían alcanzar los cinco años de cárcel.

Además, la investigación sigue abierta y está centrada en determinar la posible participación de los detenidos en otros hechos delictivos de similares características.