Amanecer trágico en Toledo con un ahorcado a la vista de todos durante horas: "No se me va de la cabeza"

Este miércoles, a las siete y media, Maribel bajaba a trabajar en su turismo por la cuesta de las Nieves, en Toledo capital. Se iba aproximando a una zona con bomberos, policías y ambulancias cuando vio colgado el cuerpo sin vida de "ese pobre señor". "Me dieron ganas de bajarme del coche, porque tenía unas sensaciones malísimas. Ganas de llorar y todo el cuerpo me rilaba. Llevo todo el santo día pensando en el pobre hombre y un malestar en el estómago. No se me va de la cabeza", reconoce esta mujer que ya ha cumplido los 60 años.

Seguramente su sentimiento es el de miles de personas que comenzaron el día con la terrible imagen de un cadáver colgado de un puente. El de un hombre conocido en la ciudad que habría cumplido 50 años en 13 días.

El testimonio de Maribel no circulará por las redes sociales como sí sucede con los 25 segundos que dura un vídeo grabado por estudiantes jóvenes en un autobús camino de un centro educativo. "¡Qué épico!", se oye varias veces entre los pasajeros, además de gritos histéricos y otros alaridos con aparente desdén: "¡Ahora lo vas a ver!", "¡es un viejo!", se desliza también.

'Épico' es una expresión muy empleada entre adolescentes para referirse a algo que es "chulo, guay o superguay", explica Carlota. Ella está en plenos exámenes de la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad), como las dos chicas que iban hablando sobre el suicidio en el autobús urbano horas después del suceso y calificando duramente la última decisión del fallecido.

"Sociedad del espectáculo"

El doctor en Psicología y en Ciencias de la Salud Javier Urra, que ha visualizado el vídeo de los estudiantes en el autobús, dice que el comportamiento sería muy distinto a título individual: "Creo que están sorprendidos y no llegan a calcular lo que para un adulto significa lo que es perder la vida, además de una manera tan traumática".

"Saber qué pensarán mañana nos daría la pista de qué manera ha impactado en esos estudiantes". Como psicólogo forense, Urra se pregunta cómo lo van a procesar luego en casa cuando estén solos. "Entonces la representación profunda emerge", continúa.

Pero, ¿qué ocurre? "Esta es una sociedad muy del espectáculo y los chicos lo ven como eso. Pero no piensan qué habrá llevado a esa persona a hacer eso", manifiesta el especialista. "Sin darse cuenta, a esa persona que están viendo muerta la deshumanizan, la ven como un muñeco. Cambiaría si fuera una persona que conocen, si fuese un niño colgado, alguien de su edad", pone como ejemplo.

Hace hincapié en que la grabación del vídeo es solamente de 25 segundos, que van en un autobús en marcha, que van en grupo y que no les da tiempo a pensar. "¿Qué hubiéramos dicho los adultos en esas circunstancias? Pues qué horror, que lo bajen, no lo quiero ver...", se cuestiona.

Urra afirma que el suicidio es muy duro para el ser humano porque en el fondo uno se pregunta si podría hacerlo. "Nadie está exento de encontrarse en una situación así", recalca este especialista, quien opina que no habrá efecto de imitación por la difusión de ese vídeo viral. "Eso ya está estudiado, y no, no habrá", asegura rotundo Urra, que ha coordinado el libro "Intentando interpretar y prevenir el aumento del suicidio", de la Academia de Psicología de España.

Otros expertos consultados afirman, en cambio, que el puente donde ha ocurrido el suceso debería estar vigilado, instalar algunas cámaras o alguna medida disuasoria, como vallarlo. "Está circulando ese vídeo de los adolescentes y puede producirse el efecto Werther", apuntan, aludiendo al fenómeno de la imitación por observar o notificar un suicidio. "Ese puente es un punto caliente", opina Francisco José Celada, enfermero y psicólogo especializado en conductas autolíticas.

"Cuanto más se hable de este caso, más posibilidades hay de que se copie el método y el lugar", añade este especialista, que es partidario de realizar una autopsia psicológica. Es un proceso multidisciplinario que involucra a médicos, criminólogos y psicólogos. Se utiliza para reconstruir la biografía de una persona y comprender su estado mental antes de su muerte por suicidio.

Conmoción en la ciudad

Que el suicidio se haya producido en plena hora punta y en una de las entradas a la ciudad de Toledo más concurridas -en la autovía que une a Madrid con la capital castellanomanchega- ha provocado que cientos de conductores y viajeros hayan visto la escena con total crudeza.

El impacto generado ha tenido consecuencias, con empleados llegando a sus puestos de trabajo en un estado de grave nerviosismo, en algunos casos precisando atención por ataques de ansiedad.

Especialmente duro ha sido para los alumnos que viajaban desde pueblos del sur de Toledo en autobuses y en coches familiares para acudir a centros educativos de la ciudad. Ante su estado de shock, algunos han necesitado atención especial por parte de los equipos docentes y directivos.

En definitiva, que el cuerpo haya estado colgando durante alrededor de dos horas ha conmocionado a toda la ciudad y ha sido lo más comentado del día. Pero también ha propiciado algunas opiniones en redes sociales cuestionando si hubiera sido posible cubrir el cadáver durante el tiempo que ha permanecido en el lugar. No obstante, la inmensa mayoría de los comentarios han empatizado con el sufrimiento de la víctima y de su familia, siendo extremadamente respetuosos con lo ocurrido.

"Hablar del suicidio"

Como explicó a EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM el experto del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha, Iván Eguzquiza, en una época en la que los intentos autolíticos se incrementan es vital recordar que "debemos huir del mito que dice que hablar del suicidio aumenta las posibilidades de que otras personas se suiciden, porque es al revés".

Para Eguzquiza, no hablar de ello "agrava el problema" ya que las personas que piensan en suicidarse "no lo hacen porque otros lo hayan hecho, sino porque se encuentran tristes o solas y no ven salida a sus problemas".

Para el experto, el suicidio se puede prevenir generando los recursos adecuados y creando una red de apoyo. Por ello, enumera una serie de consejos que pueden resultar muy útiles a los seres queridos de quienes expresan su deseo de morir, para manejar de la manera más adecuada posible una situación tan compleja.

En concreto, no se debe evitar la conversación o restarle importancia, expresando preocupación con serenidad y estando dispuestos a escuchar sin juzgar. Tampoco prometer confidencialidad porque es posible que haya que informar a autoridades sanitarias o hablar con otras personas de su entorno para crear una red de apoyo.

Uno de los más importantes es buscar ayuda profesional e informar al terapeuta y, por último, retirar elementos de riesgo como cuchillos, hojas de afeitar o medicamentos.

Por último, el profesional de la salud mental recordó que nueve de cada diez personas que se acaban suicidando habían advertido anteriormente de sus intenciones.