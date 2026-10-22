Nuevo episodio violento en el centro de salud II de Tomelloso: un paciente con 4 denuncias intimida a una administrativa

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado una nueva agresión verbal con intimidación al personal administrativo del centro de salud Tomelloso II.

El responsable ha sido un paciente que ya acumula cuatro denuncias previas registradas a través del plan Perse por hechos similares.

El último incidente ocurrió este miércoles, cuando acudió al mostrador del área de Admisión para solicitar la actualización de su tarjeta sanitaria, que figura actualmente dada de baja.

Tras ser informado correctamente por la administrativa de que no cumplía con los requisitos reglamentarios necesarios para proceder a dicho trámite, el paciente comenzó a elevar de forma ostensible el tono de voz y a mantener una actitud hostil y de agresión gestual, increpando a la trabajadora.

Ante la gravedad de la situación, la ausencia de barreras físicas de contención y el temor del personal, activaron el botón del pánico, por lo que se personaron seis agentes de la Guardia Civil.

La profesional afectada sufrió una crisis de ansiedad aguda que requirió asistencia médica inmediata en el propio centro, viéndose obligada a abandonar su puesto de trabajo. Actualmente, se encuentra en situación de baja laboral derivada de este incidente.

Protocolo efectivo

El delegado de CSIF Sanidad en el área Mancha Centro, Alberto Rosales, cree que lo ocurrido "supone un menoscabo grave para su salud y un evidente perjuicio en la operativa diaria del área de Admisión".

CSIF ha condenado rotundamente los hechos y ha lamentado que sigan produciéndose este tipo de episodios violentos. Por ello, ha reclamado la instalación inmediata de mamparas de protección física en todos los puestos de atención directa del área de Admisión, así como la implementación de protocolos y medidas disuasorias efectivas.

"Gracias a que este centro está dotado de botón del pánico, así como de vigilante de seguridad, se ha evitado que la agresión haya escalado a más", han reconocido.