CSIF pide al Sescam que "abone de una vez por todas" un complemento de productividad que no paga desde 2019

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha reclamado nuevamente al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) que "abone de una vez por todas" el complemento de productividad variable a toda su plantilla que lleva sin pagar desde el ejercicio de 2019.

En un comunicado, CSIF recuerda que mantiene judicializado este impago desde el pasado año y pide al Sescam que "cumpla antes de verse obligado por la justicia".

Según explican, se trata de una retribución vinculada, entre otros aspectos, al rendimiento y la iniciativa de los profesionales, su participación en programas específicos y su contribución al cumplimiento de los objetivos establecidos por la Administración, y afecta al personal estatutario, tanto fijo como interino y eventual.

En este sentido, recuerdan que queda pendiente el cobro de este derecho correspondiente a los años 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, dado que el último abono realizado por el Sescam se produjo en 2023 y correspondía al ejercicio 2019.

"A pesar de todas las promesas realizadas (la última fue prácticamente hace un año en Mesa Sectorial de 8 de noviembre señalando que en diciembre de 2025 se abonaría el complemento de 2020), este compromiso sigue sin materializarse. La organización sindical calcula que la deuda acumulada por estos cinco ejercicios se sitúa aproximadamente entre 14,4 y 18 millones de euros", han lamentado.

Por su parte, la presidenta de CSIF Sanidad Castilla-La Mancha, Ana Isabel Fernández, ha subrayado que este retraso "no sólo es injustificable, sino que es una muestra de los recortes que seguimos padeciendo y que repercuten directamente sobre sus profesionales. Hemos logrado recuperar la carrera profesional, pero hay muchos compañeros que todavía no han podido acceder a ella y este complemento es un derecho que les está siendo sustraído".

Bloqueo en la cobertura de bajas

Por último, CSIF también ha advertido sobre los bloqueos que se están produciendo en varios centros hospitalarios de la cobertura de bajas y ausencias, una situación que está provocando "sobrecarga laboral en la plantilla existente y una merma de la capacidad asistencial".

Una situación que se produce en periodo de "aumento de infecciones respiratorias", recuerdan. No en vano, de acuerdo a los datos del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA), apuntan que Castilla-La Mancha registraba en la última semana de septiembre el índice más alto del país en infecciones respiratorias agudas en Atención Primaria con 721 casos por cada 100.000 habitantes (la media nacional era de 478 casos) y la segunda más alta en los casos que requieren hospitalización (16,3 casos por cada 100.000 habitantes, sólo por detrás de los 17,3 casos registrados en Galicia).

De esta manera, CSIF reclama al Sescam que "deponga su política de recortes en las nuevas incorporaciones" para contar con "todos los recursos posibles" ante el "aumento de patologías respiratorias que está tensionando toda la red sanitaria".