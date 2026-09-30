La campaña de la gripe arranca este jueves en Castilla-La Mancha: así cambia la vacunación de los niños

Castilla-La Mancha comenzará este jueves, 1 de octubre, la campaña de vacunación frente a la gripe 2026-2027, que contará con cerca de 600.000 dosis y se adelanta unos 15 días respecto a años anteriores.

La primera fase estará dirigida a la población infantil de seis meses a siete años y a las personas residentes en centros residenciales y sociosanitarios, mientras que la vacunación de la población adulta comenzará el próximo 7 de octubre.

Así lo ha anunciado este miércoles el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, durante una rueda de prensa en la que ha presentado las principales novedades de la campaña que tendrá como prioridades la vacunación de profesionales sanitarios y sociosanitarios, personas mayores, embarazadas y población infantil.

Rueda de prensa donde ha estado acompañado por la directora general de Cuidados y Calidad del SESCAM, Montserrat Hernández y el director general de Salud Pública, Joaquín Torres. JCCM

"Tenemos preparadas cerca de 600.000 dosis de vacuna para esta campaña 2026-2027, que se ha adelantado unos 15 días respecto a otros años", ha señalado Fernández Sanz.

La campaña se prolongará hasta el 31 de marzo de 2027 y busca reforzar la captación activa de los grupos prioritarios y la administración conjunta de vacunas para mejorar las coberturas y reducir el impacto de las infecciones respiratorias en el sistema sanitario.

Dos vacunas diferentes para los niños

Una de las principales novedades de esta campaña se encuentra en la vacunación infantil. Los niños y niñas de entre seis y 23 meses recibirán una vacuna celular, que, según ha explicado el consejero, ofrece una mejor respuesta inmunitaria y es apta para personas alérgicas al huevo y a los antibióticos.

Por su parte, a los menores de entre 24 meses y siete años completos se les administrará una vacuna intranasal.

Además, Castilla-La Mancha amplía en dos años el rango de edad de los menores que pueden recibir la vacuna frente a la gripe respecto a la campaña anterior.

La Junta también reforzará la captación de las familias. Los padres y madres de los niños de seis meses a siete años recibirán en sus teléfonos móviles un SMS de la Junta de Comunidades animándoles a vacunarse. Este sistema de mensajes se irá extendiendo posteriormente a otros grupos de población.

Vacunación en adultos

Para la población adulta, la campaña comenzará el próximo 7 de octubre. Los grupos prioritarios son las personas mayores de 60 años, las embarazadas, las personas con enfermedades crónicas o inmunosupresión, los profesionales sanitarios y sociosanitarios y los convivientes y cuidadores de personas vulnerables.

En esta campaña, todas las vacunas frente a la gripe serán trivalentes, con protección frente a las distintas cepas de gripe y adaptadas a las que, según la información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), presentan una mayor probabilidad de circulación.

La Administración regional reforzará además la captación activa de personas mayores, embarazadas y profesionales sanitarios.

Para solicitar cita, los ciudadanos podrán hacerlo a través de la aplicación Mi Salud Digital, de la web de la Consejería de Sanidad, mediante la captación activa de los profesionales sanitarios o solicitando cita en su centro de salud o consultorio.

Fernández Sanz ha recordado que, cuando esté indicado, se recomienda administrar de forma simultánea la vacuna frente a la gripe y la vacuna frente a la COVID-19.

Asimismo, el consejero ha señalado que cada contacto con el sistema sanitario debe aprovecharse para revisar otras vacunas incluidas en el calendario del adulto, como las correspondientes al neumococo, el herpes zóster y el virus respiratorio sincitial (VRS) cuando proceda.

La campaña se marca como objetivo alcanzar una cobertura del 75% entre las personas de 60 años o más, así como entre las embarazadas y las personas con condiciones de riesgo. En el caso de los profesionales sanitarios y sociosanitarios y de la población infantil de seis meses a siete años, la meta se sitúa en el 60%.

El VRS supera el 95 % de cobertura

El consejero de Sanidad ha defendido la importancia de la vacunación como herramienta de salud pública y ha destacado que las vacunas permiten prevenir millones de muertes cada año en todo el mundo.

Como ejemplo, Fernández Sanz ha citado la campaña frente al virus respiratorio sincitial en lactantes, que durante dos años consecutivos ha alcanzado más de un 95% de cobertura entre la población diana en Castilla-La Mancha.

Según ha explicado, esta elevada cobertura se ha traducido en una disminución de las infecciones respiratorias, de las consultas de Pediatría de Atención Primaria y de las hospitalizaciones e ingresos en las UCI pediátricas.