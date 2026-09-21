Los profesionales del Sescam sufren una agresión cada 10 horas: "Son cifras intolerables"

CSIF ha denunciado el incremento de agresiones físicas y verbales que sufren los profesionales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam). En concreto, de enero a agosto de 2026 se han registrado un total de 550 incidentes.

Así se extrae del último informe del Registro de episodios conflictivos (REC), que detalla que han sido 321 agresiones en Atención Primaria, 228 en Atención Especializada y una en la Gerencia de Coordinación e Inspección.

La responsable de Prevención de Riesgos Laborales en el Sescam de CSIF Sanidad Castilla-La Mancha, Victoria Gutiérrez, ha expresado que se trata de "cifras intolerables".

"Son más de dos agresiones al día y eso que no se están cuantificando todos los episodios violentos. Muchos compañeros no denuncian por miedo o porque consideran que no sirve para nada. Los datos son malos, pero no reflejan la terrible realidad de lo que está sucediendo", ha indicado.

Además, ha puesto el foco en que el 77,7 % de los trabajadores afectados son mujeres.

Del total, las agresiones de carácter verbal representan más del 95 % de los casos, con 524 incidentes; mientras que las agresiones físicas han sido 13; dos han sido por escrito; y dos han supuesto daños patrimoniales o informáticos.

Por centros

Entre los centros de Atención Primaria más conflictivos sobresalen el centro de salud Toledo 3 de Santa María de Benquerencia (25 incidentes), los consultorios de El Quiñón (21) y Yuncos (14) y los centros de salud de Seseña (10) y Añover de Tajo.

También destacan centro de salud de Tobarra (13), en Albacete; o el centro de salud de Guadalajara-Manantiales (8).

Entre los hospitales, el Hospital Universitario de Guadalajara (55), el Hospital Universitario de Toledo (41) y el Hospital General Universitario de Albacete (30) lideran la estadística.

En cuanto a las categorías de profesionales, los médicos han sufrido 217 incidentes, el personal de enfermería 98, los auxiliares administrativos 70 y los auxiliares de enfermería 44.

Medidas

Las agresiones a profesionales del ámbito de la sanidad se han multiplicado en los últimos años. En 2025 se registraron un total 808 incidentes, 112 más respecto a 2024.

La tendencia de crecimiento es preocupante, ya que en 2019 fueron 424 incidentes; 519 en 2020; 560 en 2021; 623 en 2022; 646 en 2023; y 696 en 2024.

Por ello, CSIF pide recursos como la revisión del botón del pánico y la instalación de cámaras de seguridad. También elementos disuasorios individuales sonoros y lumínicos; sistemas informáticos de alerta; protocolos de seguridad; y la adaptación del espacio de atención asistencial como recurso para prevenir agresiones.

Asimismo, el sindicato solicita una mayor coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y un desarrollo del régimen disciplinario respecto a aquellos pacientes que han realizado acciones de violencia y que reinciden.

Nueva agresión en Mora

Por su parte la Sección Sindical de CESM-CLM en Toledo ha denunciado una nueva agresión sufrida por una facultativa el pasado 8 de septiembre en el PAC del Centro de Salud de Mora.

Aunque el sindicato no da más detalles, explica que la profesional permanece desde ese mismo día en situación de incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo, con consecuencias físicas y psíquicas.

"Lo ocurrido vuelve a poner de manifiesto una realidad que, desgraciadamente, se ha convertido en demasiado habitual en nuestra sanidad: los profesionales sanitarios siguen siendo víctimas de agresiones mientras las medidas adoptadas por la Administración no consiguen evitar que estos hechos se repitan", han denunciado.

Por ello, desde CESM piden a la Gerencia la investigación del accidente, la revisión de la evaluación de riesgos y de las medidas de protección frente a agresiones, además de las medidas necesarias.

Asimismo, recuerdan que las consecuencias de estas agresiones no terminan en el profesional que las sufre, ya que las bajas de las víctimas reducen la capacidad asistencial de los centros y aumentan la presión sobre el resto de la plantilla.

"Más allá de las condenas públicas, pedimos medidas eficaces que permitan prevenir las agresiones y proteger realmente a quienes cada día están al frente de la asistencia sanitaria", ha sentenciado.