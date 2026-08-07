El PP acusa a Page de "ignorar" a los pacientes del Hospital Mancha Centro de Alcázar: "La sanidad es la gran olvidada"

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha denunciado este viernes el "abandono" que, a su juicio, sufren los pacientes del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) tras once años de Gobierno de Emiliano García-Page.

La dirigente 'popular' ha asegurado que la situación es el reflejo de una política sanitaria marcada por "los recortes, las largas listas de espera y la pérdida de servicios esenciales".

Durante una comparecencia en Alcázar de San Juan, Hernández ha criticado que el Ejecutivo autonómico "ha dejado de escuchar a los pacientes mientras las listas de espera siguen creciendo y se desmantelan servicios esenciales".

En este sentido, ha afirmado que, tras más de una década de gobierno socialista, el Hospital Mancha Centro "está pagando las consecuencias de una gestión que ha situado la sanidad pública en un segundo plano".

"Los pacientes pagan las consecuencias"

Uno de los principales reproches de la portavoz del PP ha sido el cierre de la unidad de Salud Mental del centro hospitalario, una decisión que ha calificado de "incomprensible" y que, según ha señalado, supone "un nuevo golpe para unos pacientes especialmente vulnerables que necesitan atención, cercanía y recursos, no más abandono".

Hernández ha lamentado que "detrás de cada número de las listas de espera hay una persona que lleva meses aguardando una consulta con el especialista, una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica".

Asimismo, ha incidido en que "detrás de cada paciente de Salud Mental también hay una historia, una familia y una necesidad que el Gobierno de Page ha decidido ignorar".

La dirigente 'popular' ha sostenido que el deterioro de la asistencia sanitaria en Castilla-La Mancha "es consecuencia directa de las decisiones políticas del Ejecutivo socialista", al considerar que, mientras aumentan las listas de espera y disminuyen los recursos asistenciales, "son los pacientes quienes pagan las consecuencias".

Por ello, ha exigido al Gobierno regional que "rectifique de inmediato", recupere la unidad de Salud Mental del Hospital Mancha Centro y garantice "una atención sanitaria digna y de calidad para todos los castellanomanchegos". "La sanidad pública no puede seguir siendo la gran olvidada de Emiliano García-Page", ha concluido.