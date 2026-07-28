El Gobierno de Pedro Sánchez se decanta por Zaragoza y deja a Toledo sin la Agencia Estatal de Salud Pública

Toledo se queda sin albergar la futura Agencia Estatal de Salud Pública. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que Zaragoza será finalmente la sede de este organismo, al que también aspiraba la capital castellanomanchega junto a otras siete ciudades.

La decisión pone fin a un proceso que se ha prolongado durante más de un año y supone un revés para las aspiraciones de Toledo, que defendía su candidatura como una oportunidad para reforzar su peso institucional en el ámbito sanitario y atraer un organismo estratégico para la prevención, vigilancia y respuesta ante futuras emergencias de salud pública.

Durante su comparecencia, Sánchez ha felicitado a Zaragoza por su designación y ha asegurado que la Agencia Estatal de Salud Pública permitirá contar con "todos los recursos que no tuvimos durante los primeros meses aciagos de la pandemia".

Además, ha enmarcado la elección dentro de la política de desconcentración de organismos impulsada por el Ejecutivo, afirmando que es "un nuevo ejemplo de lo que significa apostar por la cohesión territorial".

Candidatura apoyada por Ayuntamiento y Junta

Toledo formalizó su candidatura el pasado mes de enero con el respaldo del Ayuntamiento y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La ciudad defendía que reunía las condiciones idóneas para albergar la agencia gracias a su ubicación estratégica, su cercanía a Madrid y sus buenas conexiones ferroviarias y por carretera.

Entre los principales argumentos figuraban también la presencia del Hospital Universitario de Toledo, la Facultad de Medicina de la Universidad de Castilla-La Mancha y otros recursos vinculados a la investigación, la formación y la asistencia sanitaria.

El proyecto pretendía convertir a la capital regional en un referente nacional en salud pública y atraer empleo cualificado e inversión.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, llegó a defender que la ciudad presentaba una candidatura "muy potente" y confiaba en que el Gobierno resolviera el proceso atendiendo a criterios técnicos y objetivos.

Meses de espera

La resolución estaba prevista inicialmente para el mes de febrero. Sin embargo, el proceso fue aplazándose durante los últimos meses y el propio Ayuntamiento asumió que la decisión no llegaría hasta el verano.

El Gobierno justificó estos retrasos por la necesidad de analizar con mayor detalle las ocho candidaturas presentadas y estudiar la viabilidad de los edificios ofertados, muchos de los cuales requerían actuaciones de adecuación antes de poder acoger el nuevo organismo.

Finalmente, el Consejo de Ministros ha optado por Zaragoza, cuya candidatura ofrecía como sede definitiva el Pabellón de Aragón de la Expo de 2008. Además, el Gobierno aragonés se comprometió a asumir durante un máximo de cinco años los gastos de mantenimiento del edificio y planteó unas instalaciones provisionales para que la Agencia pudiera comenzar a funcionar mientras se acometen las obras de adaptación, presupuestadas en torno a 17 millones de euros.

La Agencia Estatal de Salud Pública fue aprobada por el Congreso de los Diputados en julio de 2025 con el objetivo de reforzar la capacidad del Estado para responder a futuras crisis sanitarias.

Entre sus funciones figuran la vigilancia epidemiológica, la evaluación de riesgos para la salud, el asesoramiento científico, la coordinación con las comunidades autónomas y la comunicación ante emergencias sanitarias.

Durante su intervención, Pedro Sánchez también ha aprovechado para hacer balance de la gestión sanitaria del Ejecutivo, destacando el aumento de plazas de Formación Sanitaria Especializada, la ampliación de los programas de cribado en el Sistema Nacional de Salud y la extensión del Plan VEO para ayudar a las familias con la compra de gafas y lentillas para menores.

Sanidad defiende la elección

Tras conocerse la decisión, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado en la red social X que las ocho ciudades aspirantes presentaron "candidaturas magníficas", aunque defendió que Zaragoza ha sido seleccionada siguiendo "criterios objetivos y concurrentes".

Ya tenemos la sede que albergará la Agencia Estatal de Salud Pública!!



Ocho candidaturas magníficas y unos criterios objetivos y concurrentes para designar a Zaragoza como la futura sede.



Somos un gobierno comprometido con la protección de la salud, la salud pública y la… — Mónica García (@Monica_Garcia_G) July 28, 2026

En la misma línea, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha señalado que todas las propuestas eran de gran nivel, pero que finalmente se ha considerado que la capital aragonesa era la más adecuada para albergar el organismo.

Con esta decisión, Toledo pierde la oportunidad de convertirse en la sede de una de las principales instituciones estatales creadas tras la pandemia de la covid-19, un proyecto con el que la ciudad aspiraba a consolidar su papel como referente sanitario y científico a nivel nacional.