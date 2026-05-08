Castilla-La Mancha lanza un mensaje de cautela ante la situación del hantavirus: "Hay que estar tranquilos"

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha lanzado un mensaje de "cautela" ante la situación provocada por el hantavirus y ha asegurado que "en este momento hay que estar tranquilos".

"El hantavirus está controlado dentro del barco y con las personas que estuvieron en Santa Elena", ha expresado durante su participación en el acto por el 25 aniversario de la Asociación de Mujeres Afectadas por el Cáncer de Mama Rosae de Valdepeñas.

"El mejor proceder sería seguir haciendo caso a los técnicos. Hay que llevar a cabo lo que nos digan. En este momento, nosotros no tenemos que hacer nada porque no lo necesitamos, pero si lo necesitamos iríamos siempre de la mano de los técnicos", ha afirmado.

Según ha detallado, el Ministerio se ha puesto en contacto con todos los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas y ha explicado "cuál ha sido el proceder de los últimos días, también atendiendo a los documentos que manejan el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud y el punto de vista de los de los propios técnicos de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio".

"También se han puesto en contacto desde la Dirección General del Ministerio con las direcciones generales de las distintas autonomías. Este mismo viernes ha habido otra nueva reunión", ha asegurado.

Crisis del hantavirus

La crisis del hantavirus surgió en el crucero holandés MV Hondius, un buque con casi 150 pasajeros, de los que 14 son españoles. A lo largo de su travesía han muerto tres personas: un ciudadano alemán a bordo y dos pasajeros que habían desembarcado previamente y fallecieron en Sudáfrica.

Se espera que el barco llegue este domingo 10 de mayo al puerto de Granadilla (Tenerife). No atracará directamente en el muelle principal, sino que fondeará en una zona controlada.

Los pasajeros serán trasladados en embarcaciones menores a tierra para su repatriación inmediata a sus países de origen. Los españoles serán trasladados a un hospital de Madrid, donde serán sometidos a cuarentena.

Por otro lado, las autoridades sanitarias españolas han activado el protocolo de vigilancia epidemiológica tras detectar en Alicante un posible caso de hantavirus relacionado con el crucero.

La paciente es una mujer de 32 años que compartió vuelo con una pasajera del barco que falleció posteriormente después de presentar síntomas compatibles con esta infección viral.

Ha sido trasladada de forma segura a un hospital de la provincia de Alicante, donde permanecerá aislada en una habitación con presión negativa.