El PP denuncia el "grave caso" de un paciente que lleva "más de un año" esperando el resultado de una biopsia en Toledo

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha denunciado "un gravísimo caso de desatención sanitaria" a un paciente del Hospital Universitario de Toledo que lleva esperando desde julio de 2025 los resultados de una biopsia de colon, una prueba que le fue prescrita con carácter urgente en febrero de ese mismo año.

"Este caso evidencia el deterioro alarmante del sistema de salud regional bajo la gestión del Gobierno de Emiliano García-Page. Estamos en mayo de 2026, más de un año después, y sigue sin respuesta. Es una auténtica vergüenza", ha expresado.

La 'popular' ha indicado que este caso "no es aislado, sino que refleja una situación estructural de colapso y abandono en la sanidad de Castilla-La Mancha".

Además, ha criticado que la familia afectada no solo sufre la demora en una prueba crítica, sino también "la cancelación de citas médicas sin explicación, retrasos en notificaciones y la falta total de respuesta a las quejas presentadas".

"Estamos hablando de un abandono asistencial intolerable, de familias desamparadas, de pacientes que esperan durante meses e incluso años para pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas. Exigimos explicaciones inmediatas del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y del presidente, Emiliano García-Page", ha afirmado.

Listas de espera "maquilladas"

Asimismo, ha cuestionado la veracidad de los datos oficiales sobre listas de espera, denunciando que "están maquillados y no reflejan la realidad que viven los ciudadanos".

"Nos encontramos con casos de personas que llevan meses esperando pruebas que, según el Gobierno regional, prácticamente no tienen demora. Eso es simplemente falso. Se les debería caer la cara de vergüenza. La realidad de la sanidad es que la situación está cronificada y el Gobierno no asume ninguna responsabilidad", ha criticado.

Para Hernández, en 11 años de Gobierno, Page "ha demostrado su incapacidad para gestionar la sanidad regional". "Castilla-La Mancha necesita un cambio urgente. El presidente del PP autonómico, Paco Núñez, está preparado para revertir esta situación y poner en marcha una gestión sanitaria eficaz, centrada en los pacientes y en sus necesidades reales", ha sentenciado.