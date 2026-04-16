El PP de Castilla-La Mancha denuncia que la lista de espera quirúrgica ha crecido un 19 % desde que Page es presidente

El coordinador general del Partido Popular de Castilla-La Mancha y diputado regional, Juan Antonio Moreno, ha denunciado que la región se sitúa entre las peores de toda España en listas de espera quirúrgica, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad correspondientes al segundo semestre de 2025.

Moreno ha alertado de que Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma con mayor porcentaje de pacientes que esperan más de seis meses para una intervención quirúrgica, una situación que, a su juicio, "es consecuencia directa de las políticas sanitarias fracasadas del Gobierno de Page".

En este sentido, ha criticado que el Ejecutivo regional "intente maquillar y manipular los datos" cuando tiene que remitirlos al Ministerio, especialmente en los meses de junio y diciembre, "con el único objetivo de ocultar la grave realidad sanitaria que sufren los castellanomanchegos".

"El Gobierno de Page pretende tapar con propaganda lo que es evidente, y es que cada vez hay más pacientes esperando una operación y cada vez esperan más tiempo", ha afirmado Moreno, quien ha recordado que el porcentaje de pacientes en lista de espera quirúrgica ha aumentado en más de un 19 % desde que Emiliano García-Page es presidente de la región.

El dirigente 'popular' ha incidido en que, más allá de los datos oficiales, "la realidad es aún más dura", ya que existen numerosos casos de pacientes que esperan incluso años para ser intervenidos en la sanidad pública, tal y como reflejan denuncias, testimonios y publicaciones en redes sociales.

Angustia e incertidumbre

Moreno ha lamentado que esta situación "no solo afecta a los pacientes, sino también a sus familias, que viven con angustia e incertidumbre ante la falta de soluciones", al tiempo que ha advertido de que los retrasos en las intervenciones quirúrgicas "pueden agravar las patologías y reducir las posibilidades de recuperación".

Por todo ello, ha asegurado que "Page se ha convertido en un problema para la salud de los castellanomanchegos", ya que su gestión "está perjudicando directamente la salud de los ciudadanos".

Por último, ha exigido al Gobierno regional que "abandone la propaganda, deje de manipular los datos y adopte de manera urgente medidas eficaces para reducir las listas de espera y garantizar una sanidad pública de calidad, digna y accesible para todos".