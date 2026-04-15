La espera para operarse en Castilla-La Mancha se sitúa en 92 días, 29 menos que la media nacional

El tiempo medio de espera para una operación en Castilla-La Mancha se situó en 92 días en el segundo semestre de 2025. Una cifra que está 29 días por debajo de la media nacional y que sitúa a la región como la octava con un tiempo más reducido.

Así lo expresa el último informe sobre la situación de las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud publicado este miércoles por el Ministerio de Sanidad, que detalla que el tiempo medio de espera quirúrgico se situó en 121 días en el conjunto de España. Madrid lidera el ranking con 50 días, mientras que Andalucía registró 173, la comunidad con el dato más alto.

En concreto, la tasa de personas aguardando una intervención quirúrgica no urgente ascendió a 18,06 personas por cada 1.000 habitantes, frente a la tasa de 17,69 nacional. En total, fueron 36.260 personas en lista de espera.

En cuanto al número de pacientes que esperan más de seis meses para una operación, en Castilla-La Mancha fueron 5.984, un 16,5 %, muy por debajo del 21,6 % nacional.

Por especialidades

Oftalmología fue la especialidad con más pacientes a la espera de intervención, con 9.094, seguida de Traumatología, con 8.801; y Cirugía general y de Digestivo, con más de 6.300.

Por su parte, Neurocirugía, con 159 días; y Maxilofacial, con 143; fueron las que acumularon una mayor espera media para una operación.

Espera media en consultas

Al cierre de 2025, 84,42 de cada 1.000 personas estaban aguardando su primera consulta en atención especializada hospitalaria, una tasa 1,2 puntos superior a la del mismo periodo de 2024.

Además, el 65,6 % de los pacientes tenía una cita asignada para más de 60 días, frente a una media nacional del 61,5 %. Asimismo, el tiempo medio de espera es de 64 días, frente a los 102 de media del conjunto de España.

Atendiendo a las consultas especializadas, Otorrinolaringología y Oftalmología, con 79 y 69 días, son las que más espera registraron.

Por comunidades, Navarra fue la región donde más esperaron al especialista, con 152 días; seguida de Aragón (138); Andalucía (136); Cataluña (120) y Extremadura (112). Castilla-La Mancha se sitúa entre las que menos, solo por delante de La Rioja (32); País Vasco (49); Cantabria (61); y Galicia (63).