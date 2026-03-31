CCOO denuncia un nuevo episodio de violencia en el centro de salud de Tobarra (Albacete)

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Albacete ha denunciado este martes un nuevo episodio de violencia ocurrido en el centro de salud de Tobarra.

El sindicato ha lamentado que se trata del "enésimo incidente" en los últimos meses y ha obligado a activar nuevamente el Plan Perseo, cuyo objetivo es prevenir, proteger y actuar ante situaciones de violencia. Unos hechos que el sindicato no ha detallado y han concluido con la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil.

"Lo ocurrido pone de manifiesto la urgente necesidad de reforzar la seguridad en los centros sanitarios", ha expresado el sindicato.

Asimismo, CCOO ha criticado que el suceso se suma "al preocupante incremento de agresiones, amenazas y comportamientos intolerables que viene sufriendo el personal sanitario y de gestión y servicio de los centros".

Piden "medidas preventivas concretas"

CCOO ha recordado que ya solicitó en marzo de 2025 a la Gerencia de Hellín, en el marco de una reunión con la Junta de Personal, la adopción de "medidas preventivas concretas, entre ellas la instalación de mamparas de protección en el mostrador de atención al público para el personal auxiliar administrativo".

Y han exigido que desde la Gerencia se actúe de forma inmediata para garantizar la seguridad de las y los profesionales, adoptando todas las medidas necesarias para prevenir nuevas agresiones.