El Sescam abrirá un espacio de diálogo "más intenso" con los sindicatos para "avanzar" en la carrera profesional

El director gerente del Sescam, Alberto Jara, ha avanzado que tienen previsto abrir "un espacio de diálogo más intenso" con los sindicatos para "avanzar" en la recuperación de la carrera profesional sanitaria.

Durante su visita a la Unidad de Enfermería Cardiovascular del Hospital Universitario de Guadalajara, ha apuntado que el Gobierno regional mantiene "contacto continuo" con los representantes sindicales al tiempo que ha defendido la labor del Ejecutivo por recuperar derechos laborales y estabilizar empleos en el sector sanitario.

"Es muy fácil destruir, es muy fácil paralizar, pero luego es difícil recuperar", ha asegurado en referencia a la supresión de la carrera profesional sanitaria llevada a cabo durante la etapa de María Dolores de Cospedal como presidenta autonómica.

De ahí, que haya insistido en que la administración está llevando a cabo un "trabajo previo" para estudiar el encaje "jurídico y financiero" que permita abordar la recuperación.

Ha sido en este punto donde ha hablado de ese "espacio de diálogo un poco más intenso para avanzar" en una cuestión en la que "todos tenemos que poner un poco de nuestra parte".

En cualquier caso, se ha parado a subrayar que el Gobierno regional quiere abordar este asunto de una manera "prudente, pero también transparente".

Aumento de plantillas

Por último, Jara ha reivindicado los avances que ha logrado el Gobierno autonómico desde que Emiliano García-Page accediese a la presidencia en 2015.

"Hemos priorizado cosas tan importantes como que hubiera más trabajadores", ha puntualizado el gerente del Sescam, para a renglón seguido recordar que "somos más de 12.000 trabajadores más que en 2015".

A este salto cuantitativo, ha añadido la recuperación de la jornada laboral de 35 horas así como los procesos de consolidación de empleo que se están desarrollando ahora a través de las ofertas públicas de empleo.