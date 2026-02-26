Nueva protesta frente al Hospital de Toledo para exigir la carrera profesional: "Nos impiden progresar"

Los siete sindicatos con representación en la Mesa Sectorial del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) —CCOO, UGT, CSIF, SATSE, USICAM, USAE y CESM— se han concentrado este miércoles ante el Hospital Universitario de Toledo para reclamar la recuperación de la carrera profesional, paralizada desde hace 14 años.

La protesta se produce cuando el próximo 2 de marzo se cumple un nuevo aniversario de la suspensión de este derecho. Con este motivo, las organizaciones sindicales han anunciado la convocatoria de una marcha el próximo lunes entre el Hospital Universitario de Toledo y la sede del SESCAM como señal de protesta.

La concentración ha tenido lugar antes de la asamblea informativa en la que se ha dado cuenta del estado de las negociaciones y de las próximas acciones reivindicativas.

En declaraciones a los medios, los representantes sindicales han denunciado que "el Gobierno de Castilla-La Mancha impide progresar" a los profesionales sanitarios al no reconocer el tiempo trabajado, la formación, el compromiso ni el desempeño en su desarrollo profesional.

Categoría profesional

En este sentido, han advertido de que la falta de reconocimiento está provocando que muchos trabajadores opten por trasladarse a otras comunidades autónomas donde sí se valora su experiencia.

Según han detallado, dependiendo de la categoría profesional, un licenciado con grado 1 puede estar dejando de percibir alrededor de 311 euros mensuales, cantidad que asciende a 1.246 euros en el caso del grupo 4. En los niveles más bajos, las pérdidas oscilan entre 80 y 300 euros al mes.

Los integrantes de la Mesa Sectorial han subrayado la unidad de acción y la transversalidad del movimiento, al considerar que la paralización de la carrera profesional afecta "a todos y todas por igual".

Asamblea Carrera Profesional Toledo el 26 febrero. CCOO CLM

Asimismo, han reiterado su disposición a continuar con las movilizaciones a la espera de ser convocados a una negociación "en los términos ya expuestos".

Actualmente, han recordado, Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma donde no se ha restituido este derecho, lo que, a su juicio, supone un recorte retributivo y deja en el limbo el desarrollo, la formación y los méritos profesionales del personal estatutario.

"No sabemos si somos los peor pagados, pero desde luego somos los menos reconocidos", han afirmado los representantes sindicales, que han instado al Gobierno regional, a un año de las elecciones autonómicas, a recuperar "de una vez" este derecho, una reivindicación que aseguran mantendrán "a este gobierno o al que venga".