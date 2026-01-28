La UCLM desarrolla la patente de una nanopartícula para transportar fármacos y moléculas al cerebro

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) está desarrollando la patente de una nanopartícula capaz de transportar fármacos o moléculas terapéuticas al cerebro.

Esta línea de investigación tiene una potencial aplicación en el tratamiento de tumores cerebrales, enfermedades neurodegenerativas y otras patologías de alta complejidad, según ha explicado este miércoles el investigador Valentín Ceña.

La patente se enmarca en el Plan Complementario de Biotecnología Aplicada a la Salud, un proyecto estatal en el que han participado instituciones y grupos de investigación de siete comunidades autónomas.

Presentación del proyecto del Plan Complementario Biotech CLM. JCCM

En Castilla-La Mancha, el coordinador científico del plan ha sido Valentín Ceña, catedrático de Farmacología en la Facultad de Medicina de Albacete, quien ha presentado en Toledo los resultados obtenidos durante el desarrollo del programa.

Nuevas vías

Según ha detallado Ceña, esta investigación forma parte de una línea estratégica centrada en encontrar nuevas vías para transformar fármacos y moléculas terapéuticas al cerebro, superando las barreras biológicas que dificultan su llegada.

El objetivo es avanzar en el tratamiento de enfermedades como los glioblastomas y otros tumores cerebrales, así como patologías neurodegenerativas, para las que actualmente existen importantes limitaciones terapéuticas.

A la presentación de los resultados del Plan Complementario de Biotecnología Aplicada a la Salud han asistido el rector de la UCLM, Julián Garde, y el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor.

Este plan forma parte de los programas impulsados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en colaboración con las comunidades autónomas, con el objetivo de fomentar la cooperación en proyectos de investigación, desarrollo e innovación con intereses comunes.

Ceña ha destacado que el desarrollo del plan ha contado con un enfoque claramente multidisciplinar, integrando distintas tecnologías y áreas de conocimiento, lo que ha permitido establecer colaboraciones estables y duraderas entre los equipos de investigación de las distintas comunidades autónomas participantes.

Según ha señalado, esta cooperación facilitará la puesta en marcha de nuevos proyectos de investigación en el futuro y reforzará la capacidad científica del sistema público.

Seis líneas

El investigador ha subrayado que los avances logrados permitirán profundizar en el conocimiento y tratamiento de un amplio abanico de enfermedades, entre ellas tumores cerebrales, enfermedades neurodegenerativas, diabetes y patologías cardiovasculares.

La participación de siete comunidades autónomas y numerosos grupos de investigación ha ampliado el alcalde del plan hacia las enfermedades más prevalentes en la población.

En el caso concreto de Castilla-La Mancha, Ceña ha explicado que la región ha participado en las seis líneas de investigación contempladas en el plan y ha coordinado la relativa a nanomedicina y terapias avanzadas.

Además del desarrollo de la patente, el proyecto ha dado lugar a 37 publicaciones científicas desde Castilla-La Mancha, un indicador del impacto y la capacidad del plan para generar nuevo conocimiento en ámbitos como la biotecnología, la nanomedicina y la realidad virtual.

Entre las iniciativas desarrolladas, Ceña ha destacado también proyectos centrados en la aplicación de la realidad virtual a la formación sanitaria, mediante programas de entrenamiento para estudiantes y cirujanos.

Estas herramientas permiten practicar técnicas quirúrgicas en entornos virtuales, sin necesidad de pacientes reales, facilitando la adquisición de habilidades y mejorando la seguridad y la calidad de la formación médica.