Una persona con autismo realizando unos ejercicios.

Sanidad

Piden que se prohíba un congreso previsto en Ciudad Real por vincular el autismo con las vacunas: "Es un grave riesgo"

"No existe ninguna evidencia científica que respalde que las vacunas causen autismo", defienden desde FACLM y Autismo España.

Publicada

La Federación Autismo Castilla-La Mancha (FACLM) y Autismo España han manifestado su "absoluto rechazo" al anuncio de un congreso previsto en Ciudad Real que vincula las vacunas con el autismo. Además, han exigido a las autoridades que impidan su celebración por suponer "un grave riesgo para la salud pública y los derechos de las personas con autismo".

En una nota de prensa, ambas entidades han denunciado la difusión de contenidos "rotundamente falsos" y han recordado que "no existe ninguna evidencia científica que respalde que las vacunas causen autismo, ni que el autismo pueda revertirse o curarse mediante tratamientos médicos o naturales".

Autismo España ha subrayado que este tipo de afirmaciones "están desacreditadas desde hace décadas por la comunidad científica internacional y por las autoridades sanitarias de referencia", y ha recordado que el autismo "es una condición del neurodesarrollo de origen neurobiológico y con una fuerte base genética, que acompaña a la persona a lo largo de toda su vida".

La Dra. Isabel Bellostas Escudero en una charla sobre medicina alternativa.

La confederación ha señalado que así lo recogen, entre otros organismos, la Organización Mundial de la Salud, el DSM-5 y la CIE-11, y ha insistido en que "los únicos abordajes recomendados a nivel nacional e internacional son intervenciones psicoeducativas basadas en la evidencia, orientadas a proporcionar apoyos, potenciar capacidades y garantizar derechos, inclusión social y calidad de vida".

Las organizaciones han recordado que estas teorías tienen su origen en un estudio fraudulento publicado en 1998 por Andrew Wakefield, posteriormente retirado y sancionado, y que desde entonces "numerosos estudios epidemiológicos, metaanálisis y revisiones sistemáticas han confirmado de forma inequívoca que las vacunas no causan autismo".

En este sentido, Autismo España ha indicado que esta posición se alinea con el informe técnico Vacunas y autismo, publicado en 2025 por el Centro Español sobre el Trastorno del Espectro del Autismo.

Daño a la imagen

Las entidades han advertido de que la proliferación de este tipo de eventos "vulnera el derecho a recibir información veraz, daña la imagen social del autismo y pone en riesgo la salud colectiva", además de generar "falsas esperanzas en familias vulnerables" y erosionar la confianza en las vacunas.

Por todo ello, han informado de que ya han puesto en conocimiento de las autoridades competentes el anuncio del congreso y han exigido que actúen "con firmeza" para impedir su celebración, investigar posibles responsabilidades y prevenir la difusión de contenidos pseudocientíficos.

"Reafirmamos nuestro compromiso con la ciencia, con la ética profesional y con una divulgación rigurosa y responsable", han concluido.