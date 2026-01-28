Núñez pide un plan urgente para recuperar la carrera profesional y mejorar la sanidad regional: "Está desbordada"

El líder del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado este miércoles un plan urgente para modernizar la Atención Primaria, recuperar la carrera profesional de los sanitarios y proteger a los profesionales ante el aumento de agresiones, alertando de la saturación de los hospitales y centros de salud de la región.

Así lo ha afirmado tras reunirse con representantes del sindicato CSIF en Toledo, donde se han analizado los principales problemas que afectan a los profesionales y a los pacientes.

Núñez ha denunciado que la Atención Primaria está "completamente desbordada", con trabajadores agotados y ciudadanos que no reciben la atención que merecen, y ha alertado de que las urgencias hospitalarias están colapsadas, especialmente en los hospitales de Albacete y Toledo.

"Las urgencias no pueden ser la salida al colapso de la Atención Primaria, pero hoy están funcionando así por la falta de planificación del Gobierno regional", ha lamentado.

Preocupación sanitaria

El dirigente del PP en Castilla-La Mancha ha recordado que la región sigue siendo "la única en España donde todavía no se ha recuperado la carrera profesional sanitaria", una reivindicación histórica de los profesionales que, según él, el Gobierno sigue ignorando.

Además, ha manifestado su preocupación por el aumento de agresiones a sanitarios y ha subrayado que "hay que hacer mucho más para proteger a nuestros profesionales, porque hasta ahora no se está actuando como se debería", reclamando medidas de prevención y protocolos de seguridad eficaces.

Durante la reunión, los representantes del CSIF han coincidido con el diagnóstico del PP sobre la necesidad de un plan integral que permita reforzar la Atención Primaria, optimizar la gestión de los centros de salud y garantizar la atención de calidad a los pacientes sin saturar las urgencias.

Tanto sindicato como partido han destacado que la modernización de la sanidad debe combinar recursos humanos suficientes, infraestructura adecuada y políticas que reconozcan el esfuerzo de los profesionales.

Núñez también ha reiterado el compromiso del PP con una sanidad pública de calidad, basada en escuchar a los profesionales, apoyarlos y poner soluciones sobre la mesa.

Según él, solo con un plan urgente que contemple estas medidas se podrá aliviar la presión sobre un sistema sanitario tensionado y garantizar la atención que merecen los ciudadanos de Castilla-La Mancha.

Desbordamiento

En este contexto, CSIF ha trasladado al Partido Popular la situación especialmente delicada que atraviesa la sanidad en Castilla-La Mancha, marcada por un colapso estructural en la Atención Primaria y los hospitales, la falta de planificación y la cronificación de recortes.

El sindicato ha subrayado que las citaciones en los centros de salud pueden demorarse hasta quince días, lo que deriva en el desbordamiento de los servicios de urgencias, y ha alertado del impacto negativo tanto en los profesionales, "totalmente sobrepasados", como en la ciudadanía.

Además, CSIF ha puesto el foco en la congelación de la carrera profesional en el Sescam desde 2012 —único servicio de salud en España en esta situación— y ha destacado el nuevo Estatuto Marco firmado con el Ministerio de Sanidad como un avance clave, ya que obligará a convocatorias anuales de la carrera profesional y permitirá recuperar derechos laborales largamente reclamados.