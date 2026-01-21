El Hospital Universitario acogería la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública si Toledo sale elegida como sede

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha propuesto el Hospital Universitario de Toledo (HUT) como sede para acoger la Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap). La capital castellanomanchega es la propuesta de la Junta para acoger un organismo al que también optan Granada, Zaragoza, Murcia, Barcelona, León, Oviedo y Lugo después de que Salamanca se descolgara en el último momento.

La consejera portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, ha defendido en rueda de prensa las "grandes dimensiones y grandes espacios" que presenta el HUT, inaugurado en 2020 y cuyas instalaciones en estos momentos no están ocupadas al cien por cien.

Padilla ha descrito la candidatura de Castilla-La Mancha como "muy fuerte" tanto en la parte más técnica "la fortaleza del sistema público de sanidad" de la región como por la cercanía de Toledo a Madrid que le hace "muy accesible a todos los profesionales desde cualquier punto de España".

En este sentido, la portavoz ha confiado en que el Consejo de Ministros, órgano que tiene la última palabra en la elección, escoja el "proyecto riguroso" que ha armado el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) en torno a Toledo porque "será muy positivo para la región".

Como les viene informando EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, una vez agotado el plazo de presentación de candidaturas, está previsto que el Gobierno central tome la decisión definitiva antes del 17 de febrero.

La Ley para crear la Aesap fue aprobada el pasado julio por el Congreso de los Diputados y, en diciembre, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó los criterios para la elección de su sede.

Entre los requisitos que tienen que cumplir las candidatas, figura contar con una instalación de 4.000 metros cuadrados y disponible para su ocupación inmediata, y la cercanía a aeropuertos con conexión a destinos prioritarios.

Una vez presentadas todas las candidaturas, una comisión consultiva está valorando el cumplimiento de los criterios por parte de todas las ciudades que se han postulado y a partir de ahí elaborar los informes preceptivos que serán elevados al Consejo de Ministros.