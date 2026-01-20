HM IMI Toledo incorpora la sedación consciente para mejorar la experiencia durante los tratamientos dentales

El paciente permanece despierto, responde a estímulos y mantiene la capacidad de colaborar con el profesional sanitario, pero con una notable disminución de la ansiedad, el estrés y la percepción del dolor.

HM IMI Toledo continúa avanzando en su compromiso con la excelencia asistencial y la innovación clínica con la incorporación de la sedación consciente a su cartera de tratamientos dentales.

Esta técnica permite realizar procedimientos odontológicos de forma más cómoda, segura y tranquila, especialmente en pacientes que presentan miedo, ansiedad o dificultades para afrontar tratamientos prolongados.

La sedación consciente es un procedimiento médico que combina la administración controlada de fármacos con la monitorización constante del paciente, permitiendo alcanzar un estado de relajación profunda sin pérdida de consciencia.

El Dr. Manuel Sanz, odontólogo de HM IMI Toledo, explica que "durante el tratamiento, el paciente permanece despierto, responde a estímulos y mantiene la capacidad de colaborar con el profesional sanitario, pero con una notable disminución de la ansiedad, el estrés y la percepción del dolor".

"Este tipo de sedación está indicada para una amplia variedad de perfiles, entre ellos pacientes con odontofobia, personas con un reflejo nauseoso intenso, pacientes con necesidades especiales o aquellos que requieren intervenciones odontológicas complejas o de larga duración, como cirugías orales, colocación de implantes o rehabilitaciones completas”, añade.

Mayor comodidad y precisión

Desde la Unidad Dental del policlínico valoran esta incorporación de manera positiva ya que "supone un cambio muy importante en la forma en que muchos pacientes afrontan sus tratamientos, ya que nos permite trabajar con mayor comodidad y precisión, al tiempo que el paciente vive la experiencia de una manera mucho más tranquila y positiva", destaca el especialista.

La incorporación de la sedación consciente en HM IMI Toledo se lleva a cabo bajo la supervisión de médicos especialistas en anestesiología y reanimación, garantizando el cumplimiento de los más altos estándares de seguridad.

Previamente al tratamiento, cada paciente es sometido a una valoración médica individualizada, que permite determinar la técnica más adecuada y asegurar un procedimiento personalizado y seguro.

Bienestar emocional

"Para nosotros es fundamental no solo ofrecer tratamientos de alta calidad clínica, sino también cuidar el bienestar emocional del paciente. Muchos retrasan o evitan acudir al dentista por miedo, y la sedación consciente nos ayuda a eliminar esa barrera", añade Sanz.

En este sentido, el doctor subraya que la sedación consciente permite optimizar de forma notable los tiempos de tratamiento: “Gracias a esta técnica podemos realizar prácticamente la totalidad del tratamiento dental en una sola sesión. Al estar el paciente sedado, trabajamos a un ritmo más fluido y eficiente, lo que nos permite incluso que dos especialistas actúen de manera simultánea".

"En una sola jornada es posible completar entre el 80 y el 90 % del tratamiento previsto. Procedimientos que antes requerían entre 12 y 13 horas, repartidas en varias visitas, pueden resolverse en sesiones de 4 a 6 horas, reduciendo los tiempos casi a un tercio y mejorando de forma muy significativa la experiencia del paciente”, asegura.

Con este nuevo servicio, HM IMI Toledo refuerza su apuesta por una odontología moderna, humanizada y centrada en el paciente, en la que no solo se prioriza la calidad clínica de los tratamientos, sino también la experiencia global durante la atención sanitaria.

La sedación consciente contribuye, además, a facilitar el acceso a la atención dental, permitiendo que más personas puedan cuidar su salud bucodental sin miedo ni incomodidad.