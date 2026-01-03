El Sescam participa en el primer libro en español sobre pseudoexfoliación ocular: "Ayuda a mejorar el diagnóstico"

Gerencia de Alcázar de San Juan participa en la publicación del primer libro en español que aborda íntegramente la pseudoexfoliación. JCCM

El Servicio de Oftalmología de la Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan ha tenido un papel destacado en la publicación del primer libro en español que aborda de manera integral la pseudoexfoliación, una enfermedad ocular frecuente con importantes implicaciones sistémicas.

La obra, titulada 'Pseudoexfoliación', fue presentada durante el 101º Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología, celebrado recientemente en Santiago de Compostela.

Se trata de la primera publicación en lengua española que recopila de forma completa y rigurosa todo el conocimiento actualizado sobre esta patología, y que se ha distribuido gratuitamente a la comunidad oftalmológica española, según informa el Gobierno regional en nota de prensa.

El libro ha sido liderado por el especialista en cirugía ocular Ramón Lorente y coeditado por la doctora Betty Lorente y el doctor Fernando González del Valle, jefe del Servicio de Oftalmología de Alcázar de San Juan. En su elaboración han participado cientos de autores nacionales e internacionales, incluyendo a jóvenes oftalmólogos que representan el relevo científico de la especialidad.

En particular, las secciones de Retina, Glaucoma y Córnea del servicio de Alcázar de San Juan han tenido un protagonismo especial, colaborando en la elaboración de diversos capítulos altamente específicos.

Libro muy completo

"No podemos nombrar a todos los compañeros, pero sí me gustaría citar a los doctores López Mondéjar, Celis Sánchez, Zarco Tejada y a los residentes actuales, así como a aquellos que formados en nuestro servicio han decidido quedarse a trabajar en la sanidad pública de Castilla-La Mancha: los doctores Barrajón, De Frutos, García-Filoso, Asensio, González, Calzas, Hadad, Bermúdez y Eliche. Nuestro sistema sanitario necesita juventud, ilusión y compromiso como el que nos ofrecen cada día estos fantásticos especialistas", ha destacado el doctor González del Valle.

El especialista ha subrayado también la calidad y utilidad práctica de la obra, que incluye cientos de fotografías clínicas, imágenes de microscopía electrónica y maniobras quirúrgicas.

"Se trata de un libro muy completo, claro, atractivo visualmente y de enorme utilidad para los oftalmólogos, diseñado para facilitar su consulta por la comunidad hispanohablante y contribuir a mejorar el diagnóstico y manejo de esta compleja enfermedad", ha afirmado.

Patología ocular

La pseudoexfoliación es una patología asociada al envejecimiento caracterizada por la acumulación de material fibrilar en distintas estructuras oculares y otros tejidos.

Constituye un factor de riesgo relevante para el desarrollo de cataratas y es responsable de hasta el 25 por ciento de los glaucomas de ángulo abierto, con una evolución generalmente más severa que otros tipos de glaucoma.

Además, complica de forma significativa la cirugía de catarata, aumentando riesgos intraoperatorios y postoperatorios.