La gripe ya afecta a 1 de cada 100 habitantes en Castilla-La Mancha y esta semana alcanzará su pico máximo

La gripe en Castilla-La Mancha alcanzará su pico de incidencia entre esta semana (50) y la siguiente (51), según los últimos estudios epidemiológicos de la Consejería de Sanidad, ha indicado este lunes su titular, Jesús Fernández Sanz.

El consejero ha informado que la región registra actualmente 1.002 casos de enfermedades respiratorias por cada 100.000 habitantes, una cifra ya alta, aunque otras comunidades como Cataluña, Madrid o Valencia presentan una incidencia superior.

Comunidades como Navarra, Cantabria, Canarias y Murcia se encuentran en cifras similares, mientras que el resto de España mantiene niveles más bajos.

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz , presenta el nuevo Plan de Salud H 3.0 en la Sala de Prensa de la Consejería de Sanidad. JCCM

El mayor impacto se está registrando en niños menores de cuatro años, grupo especialmente vulnerable, y la positividad de gripe ha ascendido al 47 %, por encima de la media nacional del 43 %.

Vacunación

Fernández Sanz ha señalado que esto indica que Castilla-La Mancha llegará al pico de la temporada antes que otras comunidades autónomas.

En cuanto a la vacunación, la cobertura actual se sitúa en torno al 58 %, aunque se prevé alcanzar casi el 70 % al final de la campaña, prevista para finales de marzo.

Presión hospitalaria

El adelanto de la campaña gripal está provocando un incremento notable en la presión hospitalaria respecto a años anteriores.

Según los datos de la Consejería, las urgencias hospitalarias han aumentado un 12 % respecto al mismo periodo del año anterior, la ocupación de camas ha crecido un 20 %, los ingresos por infecciones respiratorias han subido un 38,5 %, destacando un 30 % más de pacientes mayores de 80 años.

Además, los ingresos menores de 14 años han aumentado un 31 % en comparación con el año pasado.

Temporada gripal

Fernández Sanz ha destacado que aproximadamente el 80 % de las urgencias por enfermedades respiratorias se resuelven en las cuatro primeras semanas, lo que refleja la capacidad de respuesta del sistema sanitario pese al incremento de casos.

El consejero ha advertido que la temporada gripal se ha adelantado varias semanas respecto a campañas anteriores, tanto en la aparición de los primeros casos como en el momento de máximo impacto.

Ha insistido en la importancia de la prevención y la vacunación, especialmente en los grupos de riesgo, para mitigar la presión hospitalaria en estas semanas clave.