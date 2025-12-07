La Unidad Cardiaca del Hospital de Talavera de la Reina, acreditada como 'Excelente': "Es una referencia nacional"

La Unidad Multidisciplinar de Insuficiencia Cardiaca del Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina (Toledo) ha sido acreditada como 'Excelente' por la Sociedad Española de Medicina Interna por su "calidad asistencial y docente en el seguimiento de pacientes crónicos complejos con insuficiencia cardiaca".

Un reconocimiento que indica que la unidad "cumple los máximos estándares de calidad asistencial en este ámbito".

Su objetivo es ofrecer una atención integral y continuada a pacientes con insuficiencia cardiaca, combinando el trabajo de médicos internistas, enfermería especializada y cardiología.

La Unidad del Hospital de Talavera de la Reina inició su actividad en 2012 con una consulta semanal a tiempo parcial, dirigida por un internista con formación específica y con apoyo de Enfermería. En 2018 se consolidó como unidad multidisciplinar al integrar de forma estable a especialistas de Medicina Interna, Cardiología y Enfermería especializada.

El equipo actual está compuesto por dos médicos internistas, las doctoras Cristina Salazar y Almudena Herrero, y la enfermera María Yagüe, que "trabajan estrechamente con los cardiólogos, compartiendo espacio físico y protocolos de actuación".

"El modelo se basa en la educación sanitaria del paciente y sus cuidadores, la toma domiciliaria de constantes, la detección precoz de descompensaciones y la accesibilidad directa por vía telefónica para resolver incidencias y ajustar el tratamiento de forma inmediata", expresan desde la Junta.

160 pacientes en 2024

Durante el pasado año, la unidad atendió a 160 pacientes, realizando 400 revisiones presenciales, 300 consultas telefónicas médicas, casi 500 consultas telefónicas de Enfermería y 70 sesiones educativas durante el ingreso hospitalario.

El reconocimiento "consolida a la UMDIC de Talavera como una referencia nacional en atención integral, docencia y continuidad asistencial en insuficiencia cardiaca".