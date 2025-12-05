Castilla-La Mancha contiene el repunte de gripe pero su incidencia se ha adelantado cuatro semanas

Castilla-La Mancha contiene la propagación del virus de la gripe, que se está comportando de manera similar a campañas anteriores pero cuyo patrón de propagación se ha adelantado unas cuatro semanas.

Estas son las principales conclusiones que ha compartido este viernes el director general de Salud Pública, Joaquín Torres, en una rueda de prensa informativa en la que ha explicado que la incidencia de Infección Respiratoria Aguda (IRA) en Atención Primaria en Castilla-La Mancha en la última semana se ha situado en 772 casos por cada 100.000 habitantes y las hospitalizaciones se mantienen "estabilizadas".

Pese a tratarse de un guarismo superior al que suma el conjunto del país (643 casos por cada 100.000 habitantes), Torres ha recordado que la región se sitúa un escenario de incidencia "medio-bajo", el segundo de los cuatro estados contemplado por el Ministerio de Sanidad.

"La diferencia está en que este año hemos aumentado en cuatro semanas el impacto de la gripe, pero incluso los últimos datos que teníamos a últimos de noviembre, correspondían con la primera semana de enero de la campaña anterior" ha remarcado, por lo que ha pedido "tranquilidad" porque el virus "se está comportando exactamente igual que años anteriores”.

En este punto, el director general de Salud Pública ha apelado al "buen funcionamiento de la campaña de vacunación" frente a la gripe en este año, con un 54 % de adhesión en las personas mayores de 60 años y ha animado a las personas que todavía no se han vacunado a que soliciten cita en su Centro de Atención Primaria.

El director general de Salud Pública, Joaquín Torres, en rueda de prensa.

Recomendaciones

Torres ha recordado que la Comisión de Salud Pública celebrada el pasado miércoles acordó una serie de recomendaciones, relevantes como el uso de mascarilla quirúrgica por parte de personas con síntomas respiratorios en espacios compartidos, profesionales que atiendan casos sintomáticos y a todo el personal, pacientes y acompañantes que se muevan por áreas vulnerables como oncología, trasplantes y UCI.

Además, en las urgencias hospitalarias y de Atención Primaria se recomienda higiene respiratoria y de manos, ventilación adecuada en salas de espera y zonas comunes, circuitos internos de control en urgencias y consultas para separar pacientes sintomáticos.

Por último, Torres ha indicado que hay una incidencia muy pequeña de otros virus que coinciden con el de la gripe, como el SARS-CoV-2 (covid) o virus respiratorio sinticial (VRS), con un impacto del 1,5 % que se sitúa incluso por debajo de la media ponderada de España.