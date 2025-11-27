Llaman a los médicos de Castilla-La Mancha a cuatro días de huelga en diciembre para exigir la carrera profesional

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM) ha convocado cuatro días de huelga -9, 10, 11 y 12 de diciembre- para exigir al Gobierno regional la reactivación de la carrera profesional sanitaria entre los profesionales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

Esta huelga coincide con los cuatro días de movilizaciones convocados por el mismo sindicato a nivel nacional contra el borrador del Estatuto Marco de la profesión. Pese a ello, los convocantes de la huelga en Castilla-La Mancha han querido dejar claro que esta convocatoria se ha llevado a cabo a nivel autonómico con "las reivindicaciones del personal médico y facultativo" de la región.

Los detalles de esta llamada a la huelga lo han desgranado el presidente del Sindicato Médico en la región, Jorge Juan Curiel, y el secretario general, Óscar Quintana, quienes han recordado que este la carrera sanitaria fue "arrebatada" a los profesionales de Castilla-La Mancha en 2012 y su reactivación no está prevista en los presupuestos regionales de 2026.

Por ello, Curiel ha avisado que médicos y facultativos "no vamos a parar" hasta conseguir que la carrera profesional sanitaria se recupere en Castilla-La Mancha," la única comunidad autónoma de España en la que no está siendo aplicada".

Los dos responsables han informado que la convocatoria afecta a cerca de 5.000 médicos, facultativos y residentes que ejercen su labor profesional en el Sescam, y que los paros continuarán más allá de esta movilización "si la Junta no se abre a una negociación".

"La carrera profesional fue suspendida en 2012 por el Gobierno de Cospedal y se ha mantenido paralizada por Page en la década que lleva gobernando", ha apuntado Quintana, quien ha reclamado que una partida específica en 2026 para su recuperación.

De su lado, Curiel ha recordado que el impacto de esta situación en las nóminas de los profesionales depende del grado reconocido a cada profesional, con una referencia de 299 euros por grado.

Reivindicaciones

Además de la reactivación de la carrera profesional, Quintana también ha señalado la necesidad de reforzar las plantillas en todos los niveles asistenciales del Sescam para corregir el "déficit estructural" del sistema y lograr reducir así las listas de espera.

En normativa de guardias, ha pedido una actualización de la normativa para adaptarla a la realidad actual. "Un cirujano cardiovascular llamado a operar a las $:00 de la madrugada de un festivo cobra 15 euros la hora", ha lamentado.

Por último, Curiel ha incidido en la "sobrecarga asistencial creciente" que continúan sufriendo con profesionales que atienden a "60 ó 70 pacientes al día", una cifra muy por encima de los 25 que recomienda la OMS.