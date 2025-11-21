El Sescam aprueba la Oferta Pública de Empleo para 2025 con un total de 1.591 plazas

La Mesa Sectorial de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha aprobado en su reunión de este viernes la Oferta Pública de Empleo para el año 2025 que incluye un total de 1.591 plazas, de las que 1.429 son de acceso libre y 162 de promoción interna.

Se trata de unas plazas que incluirán en la próxima oferta de 2026, que se desarrollará de forma conjunta. La propuesta ha salido adelante sin ningún voto en contra y viene a reforzar el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con la estabilidad laboral de los profesionales del sistema sanitario público regional.

Según el gerente del Sescam, Alberto Jara, el Sescam tiene "el objetivo de seguir disminuyendo la temporalidad y ofreciendo unas condiciones laborales más atractivas a los profesionales sanitarios".

De las 1.580 plazas incluidas en esta nueva oferta, 433 son de personal facultativo, de las que 175 son de facultativo especialista de área, 149 de médico de familia, 37 de pediatra de Atención Primaria y 22 de médico de Urgencias Hospitalarias.

Las 50 restantes incluyen 23 de médico de emergencias, 9 de médico de Admisión y Documentación Clínica, 7 de inspector médico, 4 de farmacéutico de Atención Primaria y otras tantas de técnico de Salud Pública. Y 3 de odontoestomatólogo.

Además, se incluyen 321 plazas para personal diplomado de grado, de las que 245 corresponden a Enfermería; 10 de enfermera especialista en Enfermería de Salud Mental; dos de enfermera especialista en Enfermería del Trabajo; 37 de fisioterapeuta; y tres de terapeuta ocupacional.

Se convocan por primera vez de plazas de enfermera especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria, con la inclusión en esta Oferta Pública de Empleo de un total de 24 plazas.

También se contempla la convocatoria de 279 plazas de personal sanitario técnico, de las que 220 son de técnico en cuidados auxiliares de enfermería; 26 de técnico superior sanitario de laboratorio; 13 de técnico superior sanitario en radiodiagnóstico; 9 de técnico superior de anatomía patológica; 6 de higienista dental; y 5 de técnico superior sanitario de radioterapia.

Y dentro del grupo de personal de gestión y servicios se incluyen un total de 558 plazas. 182 corresponden al grupo auxiliar de la función administrativa, 128 de celadores, 57 de técnico especialista en Tecnologías de la Información, 53 de técnico de gestión en Tecnologías de la Información y 30 de pinches.

Orden de las plantillas

Por otro lado, la Mesa Sectorial ha aprobado una modificación de la Orden de Plantillas del Sescam. El puesto de Coordinador de Calidad, Investigación, Docencia y Formación se reconvertirá en cuatro puestos atendiendo a las competencias exigibles para el desempeño de cada uno de ellos.

Además, se adecúa la estructura administrativa mediante la incorporación de las nuevas categorías creadas por Decreto el pasado mes de abril de Médico de Emergencias, Óptico Optometrista, Podólogo, Dietista-Nutricionista, Técnico Superior Especialista en Documentación Sanitaria y Técnico Medio Sanitario de Farmacia.

Nuevas categorías

Por otro lado, la Mesa Sectorial ha aprobado la Orden por la que se crean diversas categorías de personal estatutario en el área de la Prevención de Riesgos Laborales del Sescam.

En concreto, se crearán las de Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales, Técnico Medio de Prevención de Riesgos Laborales y Técnico de Nivel Intermedio de Prevención de Riesgos Laborales.

Por último, se cambiará la denominación de las categorías de Facultativo Especialista de Área de Análisis Clínicos y de Bioquímica Clínica a Facultativo Especialista de Área en Laboratorio Clínico del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.