Castilla-La Mancha pagará más y ofrecerá beneficios a los sanitarios que trabajen en plazas de "difícil cobertura"

Las urgencias del antiguo hospital Virgen de la Salud de Toledo.

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha aprobado este viernes una Oferta de Empleo Público (OPE) de 2025 con 1.591 plazas, que incluye por primera vez 24 plazas de Enfermero Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria. Se sumarán a las que se convoquen en la OPE de 2026 y se examinarán en 2027.

Además, la Mesa Sectorial ha dado luz verde a un pacto para incentivar la ocupación de plazas de difícil cobertura en centros de Atención Primaria y en hospitales de Almansa, Hellín, Manzanares, Puertollano, Tomelloso, Valdepeñas y Villarrobledo.

Estas plazas se considerarán de difícil cobertura si presentan desajuste de personal, llevan vacantes al menos tres meses, son complicadas de cubrir por los procedimientos ordinarios o se encuentran en zonas rurales poco pobladas o en riesgo de despoblación.

Entre las medidas extraordinarias aprobadas se incluye que la selección del personal estatutario fijo podrá realizarse solo por concurso, sin necesidad de examen. La experiencia en estas plazas computará el doble en procesos selectivos y concursos de traslados.

El personal temporal podrá renunciar sin penalización tras dos años de servicio, y ese tiempo también se puntuará el doble.

Asimismo, se fomentará la formación continuada, la participación en proyectos de investigación y se establecerá un complemento económico específico para quienes trabajen en estos puestos.

Nuevas categorías

También se crean tres nuevas categorías profesionales en Prevención de Riesgos Laborales —Técnico Superior, Técnico Medio y Técnico Intermedio— y se regula la forma en la que el personal que ya desempeña estas funciones podrá reclasificarse.

UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha, mediante una nota de prensa, ha valorado positivamente tanto la OPE como el pacto, al considerar que suponen un paso adelante para reforzar la plantilla y garantizar la cobertura en las zonas más necesitadas.

Aun así, el sindicato ha insistido en que lo más urgente sigue siendo recuperar la Carrera Profesional, una reivindicación que considera "crucial" para garantizar la estabilidad y motivación del personal sanitario en Castilla-La Mancha.